Больше года назад власти Бишкека озаботились тем, чтобы сделать город удобнее для людей с инвалидностью — на установку специальных лифтов и тактильной плитки потратили миллионы сомов. Но большинство подъемников так и не заработало, а плитка постоянно отклеивается.

Дастан Алымбеков не может ходить с первого класса — тогда он перенес несколько операций на спинном мозге и уже десять лет передвигается в коляске.

Для него, как и для других людей на колясках, «доступная среда» очень важна. То, что государство установило лифты и подъемники для инвалидов, обрадовало Дастана. Но пользоваться он ими до сих пор не может — когда оборудование заработает, непонятно.

«Подъемники и лифты очень нужны, когда нужно перейти на другую сторону [дороги], но они не работают. Приходится долго объезжать, выходить на дорогу, где едут машины, а это опасно для жизни», — рассказывает он.

Лифт под замком

Осенью 2017 года бишкекская мэрия потратила более 7,5 млн сомов на восемь подъемников в подземных переходах возле Филармонии и ЦУМа и на четыре лифта на надземных переходах возле Аламединского рынка и рынка «Мадина».

Из них работают только лифты возле «Мадины» — и то только с 9 до 20 часов, когда их открывает вахтер. В остальное время они находятся под замком.

Но и в рабочее время вахтера лифты тоже часто не работают. Таксисты, ежедневно работающие возле рынка, утверждают, что лифты все время простаивают.

«Двери от лифтов постоянно открыты, за ними никто не следит. Лифты не работают», — сказал один из водителей.

Пресс-секретарь Управления капитального строительства (УКС) Елена Горбачева в интервью «Клоопу» объяснила, что лифты и подъемники не работают из-за того, что у «Бишкекгорлифта» нет денег на их обслуживание.

«Мы построили, а эксплуатировать не можем, это не наша компетенция», — говорит Горбачева.

Она не смогла ответить, почему предприятие и власти города заранее не подумали о том, что на эксплуатацию лифтов и подъемников потребуются деньги.

По словам Горбачевой, «Бишкекгорлифт» отказывается принимать на свой баланс лифты и подъемники из-за отсутствия денег. Но когда они появятся, неизвестно. В самом «Бишкекгорлифте» от комментариев отказались.

«Мы клеим, а люди топчут»

Это не единственная инициатива мэрии по устройству «доступной среды», которая не работает как надо.

В октябре 2017 года мэрия провела первый с 1979 года капитальный ремонт подземного перехода возле ЦУМа, на который по тендерной документации потратила более 36,5 млн сомов. В ней постоянно что-то требует ремонта: отклеивается тактильная плитка, ломаются поручни, протекает потолок.

Главная проблема — тактильная плитка. Подземный переход возле ЦУМа — одно из двух мест в Бишкеке, где она есть. Такая плитка нужна для того, чтобы слабовидящим людям было легче ориентироваться в подземном переходе. Плитка указывает человеку направление движения и предупреждает о препятствиях на его пути.

Учредитель компании «Бийик KG», которая занималась реконструкцией подземного перехода, Бактыбек Урдолотов говорит, что в первый раз плитка начала отклеиваться из-за не до конца высохшего клея. Подземный переход открыли на следующий день после поклейки плитки, а по технологии должны были подождать не менее 24 часов.

«Пришлось [открыть подземный переход], сами знаете. На следующий день были выборы президента, людям надо было приятное сделать. Сказали открыть, а что сделаешь?» — говорит он.

Ведущий специалист УКС Каныбек Жакыпов не отрицает, что выборы послужили причиной спешки, но уверяет, что основным фактором были сроки сдачи проекта.

«Выборы, конечно, отчасти послужили именно ускорению завершения работ, но у нас был договор, по которому мы должны были закончить к этому времени. Сроки поджимали», — говорит он.

После этого плитку переклеивали уже два раза, но каждый раз технологию не соблюдали.

«Мы приклеиваем, а люди идут, топчут. Поэтому [плитка] снова отклеивается. Чтобы качественно ее приклеить, надо чтобы около суток в подземке никого не было», — сетует он.

Зная это, мэрия не закрывает подземки на сутки для того, чтобы качественно приклеить плитку. «Это общественное место, там большой поток людей. Это не целесообразно […] народ будет жаловаться», — говорит Жакыпов.

Вместо этого он предлагает «прилагать больше усилий» к тому, чтобы приклеить плитку в более короткий срок.

«Мы будем делать так: вечером, когда будет меньше людей, будем клеить и по максимуму выдерживать норму. Постараемся капитально и хорошо починить, чтобы все держалось долго и прочно», — говорит специалист УКС.

К тому же, как отмечает Жакыпов, для закрытия подземки на сутки, нужно разрешение мэрии. Но, УКС сообщает, что никогда не обращалась к муниципалитету с подобной просьбой.

Чтобы клей схватился, ему нужна температура воздуха минимум в +15 градусов. Поэтому оторвавшуюся во время холодов тактильную плитку никто не будет приклеивать назад до самого потепления.

Авторы: Айзада Каратаева, Алтынай Базарбай, Касиет Тыналиева, Бексултан Жусупов, Маматказы Расул уулу