Фильм о кыргызской мигрантке вошел в шорт-лист «Оскара»

Казахский художественный фильм «Айка» поборется за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» главной американской кинопремии «Оскар». Картина рассказывает о жизни нелегальной кыргызской мигрантки в Москве.

Фильм «Айка» рассказывает о жизни Айки Таалайбековой, которая нелегально живет и работает в Москве. Находясь в России, она узнает о нежелательной беременности, рожает сына и бросает его в роддоме. Осознав свою ошибку, Айка начинает поиски брошенного ребенка.

Главную роль в фильме сыграла казахская актриса Самал Еслямова — весной 2018 года она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Фильм «Айка» — работа казахского режиссера Сергея Дворцевого. Российские кинокритики в целом положительно отозвались о его фильме. Антон Долин на сайте «Медузы» пишет, что зритель, покидая сеанс «Айки», прочувствует «ошарашенность и боль», а Елена Смолина из GQ называет фильм «путешествием в мигрантский мир».

В шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кроме «Айки» вошли еще 8 картин — среди них «Рома» Альфонсо Куарона и «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, оба эти режиссера уже получали «Оскара» за свои предыдущие работы.

Будет ли «Айка» номинирована на «Оскар», станет известно 22 января 2019 года. Само вручение кинопремии пройдет в феврале.