Вице-премьер Боронов объяснял, что такое цифровизация, но споткнулся на вопросе про кэш Android

Вице-премьер министр Кубатбек Боронов 17 декабря рассказал ведущей «Биринчи радио» о цифровизации в Кыргызстане. Во время эфира на вопросы радиоведущей Боронов отвечал уверенно, но не смог объяснить, что такое кэш в платформе Android.

На радиоэфир «Биринчи Радио» Боронов пришел вместе с советником президента Дастаном Догоевым — они оба отвечают за реализацию проекта «Цифровой Кыргызстан».

Прямой эфир «Биринчи радио» был посвящен теме цифровизации в Кыргызстане. Боронов уверенно отвечал на вопросы радиоведущей, но не смог объяснить, что такое «кэш в программе Android» — такой вопрос вице-премьеру задал журналист «Азаттыка» Касым Рахманкулов.

Боронов: Android — это специальная программа, используемая в цифровизации и технологиях. Что такое кэш? Как мы понимаем, кэш — это…

Догоев: Временная память.

Боронов: Пусть Дастан [Догоев] сейчас меня поправит.

Боронов так и не смог дать точного ответа на вопрос зрителя эфира, а Догоев тем временем перевел разговор на тему кибербезопасности.

Эфирде “Күндүн темасы”. Санариптешүүнүн ийгилигин эл толук сезиш үчүн кайсыл иштер жасалышы керек? Уктурууга КР биринчи вице-премьер министри Кубатбек Боронов жана Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы “Санарип Борбордук Азия – Түштүк Азия: Кыргыз Республикасы” долбоорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору, Эксперттик кеңештин координатору Дастан Догоев катышууда. Түз байланыш: ☎️ 39-21-90, 65-66-04 жана комментарий калтырып, суроолор болсо жазыңыз👇 Publicerat av БИРИНЧИ РАДИО Söndag 16 december 2018

Кубатбек Боронов занимает пост первого вице-премьера с апреля 2018 года. До этого он с 2011 года был министром чрезвычайных ситуаций, а еще раньше занимал разные должности в структуре МЧС. До прихода в нее он работал в строительных компаниях, был директором деревообрабатывающего завода и инженером. Свою карьеру Боронов начал каменщиком в 1991 году.

Так что такое кэш Android?

Кэш Android (операционной системы для мобильных устройств) — это место во внутренней памяти устройства, где хранятся временные файлы приложений или игр.

Кэш ускоряет взаимодействие пользователя с приложениями. Допустим, вы искали что-то в Гугле. Операционная система переведет ваш запрос в кэш, откуда данные можно быстрее извлечь при повторном обращении.

Хороший житейский пример работы кэша на Android дает портал «Инфодроид». Представьте библиотеку с работающим там библиотекарем. Библиотекарь выдает читателям книги. Книги хранятся в зале: какие-то пользуются спросом, другие — нет.

Чтобы ускорить свою работу, библиотекарь начинает хранить популярные книги рядом с собой — чтобы не ходить каждый раз в зал и ускорить обслуживание клиента.

«В этом примере, библиотека — это внутренняя память устройства, книги – данные, читатель – приложение, запрашивающее данные для обработки, библиотекарь – контроллер памяти, обслуживающий запросы, а стеллаж с популярными книгами, рядом с библиотекарем – это кэш», — пишет «Инфодроид».

Как кыргызские власти занялись цифровизацией страны

Власти Кыргызстана объявили о масштабной цифровизации страны в 2017 году — с представлением программы цифровой трансформации «Таза Коом».

Программу «Таза Коом» разработали при президенте Алмазбеке Атамбаеве и под патронажом премьер-министра Сапара Исакова. Она разделена на несколько направлений; каждое из них, по задумке властей, должно упростить коммуникацию граждан с государством.

В «Таза Коом» входят такие программы как: онлайн-регистрация юридических лиц; получение электронного патента; система «Тундук» (она отвечает за коммуникацию и электронный документооборот между госорганами); «Умный город» и его компонент «Безопасный город».

После того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, программа «Таза Коом» трансформировалась в «Цифровой Кыргызстан». 14 декабря Жээнбеков раскритиковал реализацию «Цифрового Кыргызстана» и предшествовавшего ей «Таза Коома». .

«В настоящее время Кыргызская Республика находится на втором уровне своего цифрового развития. Мы должны выйти на четвертый уровень развития цифровизации. [Но] для этого все ветви власти должны уделять особое внимание этой цели и приложить огромные усилия. […] У нас нет времени на раскачку», — сказал президент.