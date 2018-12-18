«Если есть какие-то претензии можем по мужски решить. И не тебе кяфиру учить как мне надо вести себя» (орфография сохранена, примечание редакции).

«Ещё один !!!! От вас уже надо свитой водой отмахиваться» (и здесь тоже орфография сохранена).

Это комментарии из публикации в «Инстаграме» о громкости азана в новой мечети Бишкека. Всего там 1500 сообщений. Часть из них — взаимные ругательства, оскорбления и угрозы.

Такие высказывания и слова называют общим термином «язык вражды». Еще есть словосочетание «хейт-спич» («hate speech» — в переводе «речи ненависти»).