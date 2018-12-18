Партнерский материал с Коалицией за равенство — организации, которая борется с дискриминацией и продвигает соблюдение прав человека.
«Если есть какие-то претензии можем по мужски решить. И не тебе кяфиру учить как мне надо вести себя» (орфография сохранена, примечание редакции).
«Ещё один !!!! От вас уже надо свитой водой отмахиваться» (и здесь тоже орфография сохранена).
Это комментарии из публикации в «Инстаграме» о громкости азана в новой мечети Бишкека. Всего там 1500 сообщений. Часть из них — взаимные ругательства, оскорбления и угрозы.
Такие высказывания и слова называют общим термином «язык вражды». Еще есть словосочетание «хейт-спич» («hate speech» — в переводе «речи ненависти»).
Что такое язык вражды?
На самом деле не существует общепринятого определения. По сути, язык вражды — выражение ненависти или отвращения к людям из-за их личных признаков и характеристик. Таких как национальность, гендер, этническая принадлежность или религия.
Например, уничижительное слово «джунбаши» в отношении представителей европейского этноса — это язык вражды.
Эксперты по речам ненависти говорят, что список таких характеристик неограничен.
Почему это важно?
Во-первых, это может коснуться любого человека. Все люди по-своему уязвимы — из-за гендера, возраста, национальности, предпочтений и вкусов. Даже если вы богаты, красивы, популярны и относитесь к привилегированной группе, обязательно найдется человек, которому что-то не понравится или даже вызовет отвращение.
Поэтому, эксперты говорят о солидарности к тем, кого дискриминируют сейчас. Такую точку зрения разделяет Йоанна Шиманьска, экспертка по речам ненависти из организации «Артикль 19».
«Я постоянно говорю, что важно реагировать на язык вражды, потому что каждый из нас может стать меньшинством или частью уязвимой группы», — говорит Шиманьска.
Во-вторых, слова могут создать негативный образ о человеке или о целой группе людей. А потом повлиять на то, какими будет их видеть общество. Это может продолжиться и дальше, вплоть до прямых угроз, подстрекательств, а затем насилия и убийства.
В сентябре 2018 года певица из Кыргызстана Зере выпустила клип на песню «Кыз» («Девушка»). В песне она поет о том, чтобы девушкам не указывали, как им жить. Среди пользователей соцсетей нашлось немало тех, кто осудил ее: от критики внешности и одежды до угроз расправы.
«Если ты не удалишь видео и не попросишь прощение у кыргызского народа, то скоро мы тебя убьем. Пусть это будет первый и последний раз», — написал пользователь «Инстаграма» @bespredel__kg.
«Я с радостью присоединюсь к ним, я отрежу тебе голову!!!», — угрожал другой пользователь под ником @ddjumabaev.
Случай с Зере — яркий пример того, к чему могут привести несерьезные, на первый взгляд, высказывания. Милиция, кстати, отказалась регистрировать ее заявление об угрозах.
А оскорбления и угрозы это язык вражды?
И да, и нет. Между оскорблениями и языком вражды тонкая грань, и часто очень сложно разделить эти понятия. Йоанна Шиманьска говорит, что на этот вопрос нет однозначного ответа — все зависит от конкретного высказывания.
«Оскорбление — это субъективное чувство. Одного может оскорбить то, что другого не заденет. Не каждое оскорбление это речи ненависти. Если вы меня оскорбляете, но не по какому-то признаку [гендер, этнос, религия или другие подобные признаки], тогда это не язык вражды», — объясняет она.
Другими словами, если вас обозвали идиотом — это оскорбление, а если религиозным идиотом — это речи ненависти.
С угрозами другая ситуация. В «Артикль 19» считают, что мотивированные угрозы и словесные атаки — это язык вражды, который нужно запретить.
Как бороться с языком вражды?
Эксперты сходятся во мнении, что лучший способ борьбы — это образование и просвещение. Йоанна Шиманьска добавляет, что в борьбе против речей ненависти очень важна помощь государства:
- Создать среду, где защищаются права на свободу слова, равенство и недискриминацию;
- Публично выступать против нетерпимости;
- Проводить общественные образовательные и информационные кампании;
- Обеспечить равенство и разнообразие СМИ;
- Обучение населения вопросам равенства.
Шиманьска уточняет, что кроме участия властей важны голос и солидарность самих правозащитных организаций, а также сообществ людей, которых дискриминируют в Кыргызстане.
«Очень важно, чтобы НКО и уязвимые группы как можно больше сотрудничали и проявляли солидарность — это кажется очевидным, но этого часто как раз нет», — подчеркивает она.
Эксперты, однако, добавляют, что власти могут злоупотреблять законами против дискриминации и языка вражды и использовать против неугодных им людей. Важно помнить, что речи ненависти это часть свободы слова.
Я жертва языка вражды. Что делать?
Важно помнить, что это происходит не по вашей вине, а потому что человек, оскорбивший вас, живет по стереотипам и предубеждениям. Или потому он специально хочет дискредитировать вас.
В любом случае, вашей вины в этом нет.
Оскорбить того, кто использовал язык вражды против вас — не выход. Язык вражды в ответ на язык вражды скатится к замкнутому кругу ненависти и ни к чему не приведет.
Если вы столкнулись с угрозами и чувствуете опасность — обратитесь в милицию. Шиманьска также советует искать помощи у психологов и юристов.
«Важно найти поддержку, рассказать об атаках нашим друзьям или же обратиться в правозащитные организации. Важно, чтобы мы не были одни с этим, чтобы вокруг нас были люди, которые дают нам силы справиться с эмоциональными последствиями языка вражды», — советует экспертка.
В интернете можно пожаловаться на комментарии, содержащие речи ненависти и попросить удалить их. В случае угроз — можно зафиксировать факты и также обратиться в милицию. Семья, друзья и коллеги могут помочь, реагируя на язык вражды, направленный против вас.
Как противостоять языку вражды в интернете? Советы «Артикля 19»:
- Поддержите пострадавших от речей ненависти. Оставляйте комментарии в их поддержку, будьте солидарны.
- Аргументируйте. В сети могут распространяться ложные мифы о людях. Многие могут даже не догадываться, что это неправда, но мифы можно оспорить фактами.
- Будьте толерантны и спокойны. Не позволяйте провоцировать себя на ответное использование речей ненависти и оскорблений. Будьте либо спокойны, либо игнорируйте такие дискуссии в соцсетях.