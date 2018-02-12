Текебаев сожалеет, что дал Атамбаеву стать президентом — интервью заключенного политика изданию 24.kg

Осужденный политик Омурбек Текебаев рассказал изданию 24.kg о своей «самой большой политической ошибке». В августе прошлого года оппозиционера осудили на 4,5 года колонии по обвинениям в коррупции.

В интервью изданию 24.kg Текебаев заявил, что своей самой большой политической ошибкой считает отказ от мандата на формирование парламентской коалиции после выборов 2010 года.

По его словам, занимавшая тогда пост президента Роза Отунбаева предложила ему и его фракции «Ата Мекен» сформировать коалицию, однако он отказался и дал это право фракции «Республика» Омурбека Бабанова.

Бабанов сформировал коалицию из трех партий «Республика», «Ата-Журт» и СДПК, и этот парламентский альянс в итоге назначил на пост главы правительства Алмазбека Атамбаева.

Именно о становлении Атамбаева премьер-министром, а затем президентом, Текебаев сожалеет в письме к 24.kg: «Если бы я не отказался от мандата на формирование правительства, Алмазбек Атамбаев не стал бы президентом Кыргызстана».

Сейчас оппозиционный политик находится в заключении по обвинениям в коррупции — его признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам колонии, однако затем его срок сократили до 4,5 лет из-за амнистии.

Сам Текебаев отрицает обвинения и считает дело против него «политическим» из-за разногласий с Атамбаевым — политики поссорились после того, как «Ата Мекен» выступила против поправок в Конституцию, предложенных Атамбаевым.

Поправки в итоге были приняты, а в отношении противников конституционных изменений начали возбуждать дела — сейчас судебные процессы идут также в отношении двух других сторонников Текебаева: бывшего генпрокурора Аиды Саляновой и депутата Алмамбета Шыкмаматова.

Сам Атамбаев оставил президентский пост после выборов 2017 года, в результате которых страну возглавил его соратник, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков — в голосовании он обогнал своего главного соперника Омурбека Бабанова, который после поражения объявил об уходе из политики.

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