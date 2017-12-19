Суд приговорил Шыкмаматова к штрафу в 5 млн сомов

Первомайский райсуд Бишкека оштрафовал оппозиционного депутата Алмамбета Шыкмаматова на 5 млн сомов. Его признали виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии в 2011 году, продал Счетной палате автомобиль своей жены.

Суд посчитал, что вина Шыкмаматова доказана и оштрафовал его на 5 млн сомов. Он должен выплатить их в пользу государства.

«Суд принимает во внимание, что Шыкмаматов ранее к уголовной ответственности не привлекался, не судим, имеет постоянное место работы и место жительства. С учетом изложенных обстоятельств и личности подсудимого суд считает целесообразным назначить ему наказание не связанное с лишением свободы», — сказал судья.

Сам Шыкмаматов во время прений не признал своей вины и заявил, что дело носит «политический характер».

«Нельзя судить человека без предъявления исчерпывающих доказательств.

Это уголовное дело носит чисто политических характер, это уголовное дело высосано из пальца, и в этом случае не то, что состава преступления, но и события преступления не доказано», — сказал он.

Прокурор просила судью назначить Шыкмаматову наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Шыкмаматова признали виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».

Следователи также утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что автомобиль стоил не более $10 тысяч.

Однако Шыкмаматов отрицает обвинения. Политик заявил в суде, что автомобиль его жены Счетной палате продал его водитель.

Дела против Шыкмаматова и «атамекеновцев»

Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года.

Позже на суде прокуратура поменяла статьи обвинения на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Соратника Шыкмаматова и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева.

Но исполнение приговора в отношении Саляновой отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.

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