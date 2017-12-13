Прокуратура попросила 8 лет тюрьмы для Шыкмаматова

Прокуратура попросила 8 лет лишения свободы для оппозиционного депутата Алмамбета Шыкмаматова. Его обвиняют в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии в 2011 году, продал Счетной палате автомобиль своей жены.

Прокурор попросила судью Первомайского суда Бишкека признать Шыкмаматова виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Обвинение также потребовало взять Шыкмаматова под стражу в зале суда.

Еще для одного подсудимого Жусупа Иманалиева гособвинитель попросила 12 лет колонии усиленного режима с учетом неотбытого срока.

Иманалиев — экс-аудитор Счетной палаты, которого до этого приговорили к 10 годам тюрьмы за взятку в 35 тысяч сомов.

Именно Иманалиев был председателем тендерной комиссии, по делу которой и привлекается Шыкмаматов.

Обвинение просит взыскать с подсудимых 337 тысяч сомов.

Шыкмаматова обвиняют в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».

Следователи также утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что автомобиль стоил не более $10 тысяч.

Однако Шыкмаматов отрицает обвинения. Политик заявил в суде, что автомобиль его жены Счетной палате продал его водитель.

Дела против Шыкмаматова и «ата-мекеновцев»

Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года.

Позже на суде прокуратура поменяла статьи обвинения на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Соратника Шыкмаматова и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева.

Но исполнение приговора в отношении Саляновой отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.

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