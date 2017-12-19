Бишкекский межрайонный суд постановил арестовать имущество телеканала НТС из-за иска компании “Grexton Capital Ltd”. Телеканал связан с оппозиционным депутатом Омурбеком Бабановым.

Новость обновлена в 20:20.

Судебные исполнители пришли в здание телеканала НТС после пяти вечера 19 декабря. Они предоставили сотрудникам телеканала определение Бишкекского межрайонного суда об аресте на все движимое и недвижимое имущество компании.

Суд принял такое решение на основании иска компании “Grexton Capital Ltd” к компании «Аянт», которая раньше владела телеканалом.

Гендиректор телеканала НТС Жайнак Усен уулу назвал арест телеканала «давлением на свободу слова».

«Арест наложен на все наше движимое и недвижимое имущество, даже на радиочастоты. Это давление на свободу слова. Нас удивляет скорость решения суда. Днем суд принял решение и через пару часов начали арест имущества. Мы написали заявление с просьбой отсрочки до 11 часов завтрашнего дня», — сказал он.

По словам Усена уулу, арест не связан с деятельностью Бабанова.

«Я не связывался с Бабановым и связывать это с его деятельностью я считаю преждевременным. До этого мы не знали, что имеются какие-либо претензии к нашему телеканалу. Это ни что иное, как давление», — сказал он.

Усен уулу сказал, что приостановление лицензии на вещание к радио «Санжыра», которое входило в состав телеканал НТС, связано с этим решением суда.

Юрист телеканала сказал, что по определению суда телеканалу запрещено пользоваться любым имуществом и оборудованием для передачи информации.

«По этому делу НТС не проходит как ответчик, а как третье лицо. Здесь можно сделать вывод: телерадиокомпании запрещают вещать. Мы здесь юридически никак не связаны с ответчиками», — заявил он.

Депутат парламента от фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова назвала произошедшее с НТС «рейдерским захватом».

«Удивляет эта космическая скорость. Сегодня мы видим избирательный подход против средств массовой информации. Если мы являемся страной со свободой слова, то мы должны обращать на это внимание. НТС является популярным и успешным телеканалом. Здесь не исключается политическая причина. Буквально, попытка рейдерского захвата телеканала НТС», — сказала она.

По словам советника Бабанова Мирсулжана Намазалиева, компания “Grexton Capital Ltd” связана с сыном свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — Максимом.

«Как вообще можно принимать судебные решения в пользу компании, которая не существует? Тем более, когда компания-истец связана с Максимом Бакиевым. НТС — эта телекомпания не государственная, это частная компания и имеет свой взгляд, то есть выгодно отобрать его. Это политический, рейдерский захват», — сказал он.

Представитель компании “Grexton Capital Ltd” Елена Дзимидович отказалась говорить, почему на телекомпанию был подан иск.

«Опись имущества не мешает вещанию. Судоисполнители сделают свою работу, опишут полностью все имущество и работа будет продолжаться дальше. Поэтому говорить, что вещание будет прекращено, это инициатива сотрудников телеканала, чтобы создать такую шумиху. Мы описываем имущество, потому что по закону так положено», — сказала она.

Судоисполнители начнут опись имущества телеканала 20 декабря в 11 утра.

Телеканал НТС связан с оппозиционным депутатом Омурбеком Бабановым, который проиграл на выборах провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

Сейчас против Бабанова возбуждено уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни» во время агитационного выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр») в городе Ош.

Прокуратура считает, что его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти».

После выборов Бабанов направился на лечение в Москву. Сейчас пока неизвестно, прибыл он в Кыргызстан или нет.

Соавторы: Айдай Эркебаева, Рустам Халимов.