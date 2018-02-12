Арестованного чиновника парламента водворили в СИЗО на два месяца

Первомайский райсуд Бишкека 10 февраля водворил завотделом комитета по международным делам и обороне парламента Арсена Закирова в СИЗО на два месяца. Чиновника обвиняют в присвоении двух млн сомов из бюджета.

В пресс-службе Верховного суда журналисту Kloop.kg сообщили, что Закирова заключили в СИЗО до 8 апреля.

«Первомайский райсуд вынес меру пресечения Закирову 10 февраля. Во время следствия, Закиров будет находится в СИЗО ГКНБ», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГКНБ задержали Закирова 9 февраля по обвинениям в присвоении двух млн сомов и подделке документов.

По информации издания «Азаттык», Закиров подделал документы о перечислении двух млн сомов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова.

Против Закирова возбудили дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка и использование поддельных документов».

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