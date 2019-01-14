Издание «Акипресс» 14 января сообщило, что ВАК лишила ученой степени кандидата экономических наук Эркинбека Исакова из-за плагиата в его работе.

«Оказалось, что более 50 процентов всей работы были списаны из одного источника», — сообщили в комиссии.

В июле 2018 года российское сообщество «Диссернет» обвинило Исакова в плагиате научной работы, которую тот защитил в 2010 году. Исаков скопировал свою работу с диссертаций экс-главы Дагестана Магомедсалама Магомедова и преподавательницы Самарского государственного технического университета Марины Гараниной.

После того, как это описали журналисты «Клоопа», Исаков попросил лишить его ученой степени. «Мы с научным руководителем собираемся подготовить новую научную работу, которая будет соответствовать самым строгим требованиям», — сказал тогда он.

Исаков стал не единственным кыргызским ученым, в научных работах которых был обнаружен плагиат — «Диссернет» также обвинил во заимствовании депутата Акылбека Жапарова, бывшего замглавы МВД Бактыбека Алымбекова, бывшую депутатку Турдукан Жумабекову и других. В высшей аттестационной комиссии журналистке «Клоопа» отказались отвечать на вопрос о том, будут ли их также лишать научных степеней.

Эркинбек Исаков был вице-мэром Бишкека три года — с августа 2015 до августа 2018 года. Он ушел со своей должности после того, как мэром Бишкека стал Азиз Суракматов.

«Диссернет» существует с 2013 года. Его участники ищут плагиат в научных работах. Когда волонтеры проекта находят совпадения в двух работах, они проверяют, какая из них вышла позже (а значит, содержит плагиат), и визуализируют заимствования.