Вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили собственные источники.

Сообщается, что вице-мэра вызвали по делу о сносе кафе «Батуми» в Бишкеке. Кроме него на допрос вызвали также потерпевшую сторону.

Кафе «Батуми» начали сносить 24 мая. Во время сноса прибыли вице-мэр Нурдан Орунтаев, аким Ленинского района Мураталы Тагаев, начальник Управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев, сотрудники спецподразделения «Тазалык» и другие представители служб.

В тот день хозяйка заведения Кадича Бечелова бросалась под экскаватор, чтобы помешать демонтажу кафе и просила дать время, чтобы они сами смогли демонтировать заведение и вынести оборудование. Однако вице-мэр Нурдан Орунтаев ответил, что им уже давали на это 10 дней, но владельцы кафе проигнорировали уведомление муниципалитета.

25 мая адвокаты Кайсын Абакирова и Рустам Исаев, защищающие интересы владелицы кафе «Батуми», заявили, что подали заявление в правоохранительные органы о привлечении вице-мэра Нурдана Орунтаева к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий и умышленное уничтожение чужого имуществк в особо крупном размере без решения суда.

В тот же день с владелицей кафе по поручению президента Садыра Жапарова встретился глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В ГКНБ сообщали, что Ташиев поручил сотрудникам соответствующих органов в полной мере выяснить детали указанного дела, пересмотреть его в рамках закона и, если снос кафе производился незаконно, то привлечь виновных к ответственности.

«Камчыбек Ташиев предупредил, что при любых обстоятельствах нельзя незаконно причинять вред, тем более простым гражданам», – говорилось в сообщении ГКНБ.

О том, что Ташиев навестил место демонтажа кафе «Батуми» и провел беседу с собственниками заведения сообщал и адвокат Кайсын Абакиров. Он отмечал, что подал заявление в ГКНБ о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших уничтожение чужого имущества.

В мэрии Бишкека же настаивают на том, что кафе было снесено законно. В пресс-службе муниципалитета ответили, что они выдали уведомление о демонтаже владельцам кафе 17 мая, но последние не исполнили требования.