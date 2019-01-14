Токтогулова сняли с должности посла Кыргызстана в США и Канаде

Кадыр Токтогулов начал работать послом Кыргызстана с 31 декабря 2014 года. На эту должность его назначил экс-президент Алмазбек Атамбаев. Пока неизвестно, что послужило причиной отставки Токтогулова.

Распоряжение об отставке Токтогулова подписал 14 января президент Сооронбай Жээнбеков. В указе не говорится, что именно послужило причиной его снятия с этой должности.

На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться с пресс-службой президента.

В апреле 2018 года Жогорку Кенеш вынес предупреждение Токтогулову за его работу. По словам депутатов, на работу сотрудников посольства Кыргызстана в США часто жаловались члены кыргызской диаспоры. Также парламентарии были недовольны тем, что до этого Токтогулов два года не отчитывался о проделанной работе.

10 января 2019 года в парламенте сообщили, что им поступила новая кандидатура на пост посла Кыргызстана в США и Канаде. Им стал Болот Отунбаев, который сейчас работает послом Кыргызстана в России. Комитет парламента по международным делам и обороне рассмотрит его кандидатуру 15 января.

Кадыр Токтогулов стал послом Кыргызстана в США и Канаде 31 декабря 2014 года. На эту должность его назначил экс-президент Алмазбек Атамбаев, у которого Токтогулов работал пресс-секретарем с 2011 по 2014 год. До назначений на госслужбу Токтогулов работал корреспондентом международных информационных агентств Associated Press в Бишкеке и The Wall Street Journal в Алматы.