15 января в Бишкеке прошел первый судебный процесс в отношении бывшего мэра города Албека Ибраимова. Заседание продолжалось недолго — судья Кымбат Архарова перенесла суд на 28 января из-за того, что не успела ознакомиться с материалами уголовного дела.
Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана задержали Ибраимова 19 июля 2018 года. Его обвинили в коррупции, а также «незаконной передаче муниципальной земли». Еще одно обвинение связано с продажей пансионата «Солнечный берег». Сам Ибраимов назвал свое уголовное преследование политическим.
Албек Ибраимов был последним высокопоставленным чиновником из команды экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который продолжал работать при Жээнбекове.
На фоне конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым в Кыргызстане произошла смена чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.
К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков. Атамбаев назвал их аресты «охотой на ведьм». Жээнбеков, выступая в парламенте, пообещал, что не будет расправляться с оппонентами под видом борьбы с коррупцией.
16 ноября 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков впервые публично прокомментировал конфликт с Атамбаевым и заявил, что тот «любит разбрасываться словами “досум” (друг — перевод с кыргызского) и “партиялашым” (однопартиец)», но не ведет себя как друг и однопартиец.