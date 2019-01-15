2200 сомов — власти рассчитали среднюю годовую стоимость ОСАГО

Госфиннадзор обещает предоставить окончательные расценки по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) к концу января. После этого тарифную сетку должны утвердить в правительстве.

В пресс-службе ведомства журналисту «Клоопа» объяснили, что считать стоимость страховки для конкретного водителя будет его страховая компания. Цена будет зависеть от типа и состояния автомобиля, опыт вождения автовладельца и его статистика ДТП.

Чем чаще автомобилист будет попадать в аварии, тем дороже ему будут обходиться выплаты по страховке. Полис ОСАГО нужен для того, чтобы пострадавшая в аварии сторона могла получить компенсацию убытков и травм.

Наличие полиса ОСАГО обязательно — иначе автовладельца могут оштрафовать. Штраф для физлиц составляет 3000 сомов, а для юрлиц — 13 тысяч.

Как кыргызские власти пытаются ввести ОСАГО

Изначально все автомобилисты, чьи машины зарегистрированы в Кыргызстане, были обязаны оформить ОСАГО до 7 февраля. Однако полис невозможно купить до сих пор — страховые компании не получили требуемые лицензии, а без этого они не могут обслуживать автомобилистов.

Поэтому Госфиннадзор предложил не штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО до августа 2019 года. Этот проект ведомства отправили на рассмотрение правительства.

Кыргызстан остался единственной страной в ЕАЭС и СНГ, где обязательное страхование гражданско-правовой ответственности еще не работает.

Нынешняя попытка ввести ОСАГО — уже вторая. Закон о страховании ответственности автомобилистов приняли еще в 2015 году — он должен был заработать в феврале 2016 года. Но в итоге парламент решил отсрочить введение ОСАГО до 7 февраля 2019 года.

Соавтор: Эмиль Султаналиев