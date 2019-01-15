Городской суд оставил в силе приговор Зилалиеву — три года условно за ложное сообщение о бомбе

Заседание суда состоялось 15 января. Адвокат Зилалиева Чинара Джакупбекова сказала журналистке «Клоопа», что её клиент пока не решил, будет ли он обжаловать вердикт горсуда в Верховном суде.

На судебном заседании, которое прошло 11 января, Джакупбекова просила судебную коллегию отменить приговор Зилалиеву и закрыть его уголовное дело.

Она объяснила свое прошение тем, что по вступившему в силу новому уголовному кодексу, срок давности преступления Зилалиева истек, и никто не пострадал из-за его действий. Однако суд не удовлетворил её просьбу.

В чем обвиняют Зилалиева

По версии следствия, в день инаугурации Сооронбая Жээнбекова, которая проходила 24 ноября 2017 года, Зилалиев сообщил о бомбе, которая якобы была заложена по маршруту проезда кортежа президента, курсантке академии МВД Самаре Омуракунове.

После этого, ГКНБ проверил его слова, однако никаких доказательств о заложенной взрывчатке не нашел. Против Зилалиева возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о бомбе. Сам чиновник признал, что говорил с одним из курсантов, но отрицал, что что-либо говорил о взрывном устройстве.

Это не единственное уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера — в декабре 2018 года его обвинили в незаконном обогащении.

Спецслужбы выяснили, что реальными доходы Зилалиева в десятки раз больше задекларированных — у него нашли квартиры, участки, дома, офисные помещения, часы, драгоценности и деньги.