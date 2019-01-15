МИД Кыргызстана запустил круглосуточную службу поддержки в мессенджерах

Министерство иностранных дел Кыргызстана запустило круглосуточную службу поддержки для соотечественников, которые работают или временно находятся за пределами страны. Теперь к сотрудникам министерства можно будет обратиться через мессенджеры.

14 января МИД сообщил, что пока служба поддержки запущена в тестовом режиме. Теперь кыргызстанцы смогут связаться с министерством и получить необходимую информацию через мессенджеры WhatsApp, Telegram, WeChat и Viber.



Для этого им необходимо добавить в свои контакты номер +996551312000, после чего они смогут связаться с оператором министерства и получить консультацию.

В МИДе сообщили, что обращаться можно не только с помощью текстовых сообщений, но и голосовых, а также фото и видео. В министерстве утверждают, что эта служба будет работать круглосуточно. Пока неизвестно сколько система проработает в тестовом режиме.

В пресс-службе министерства журналистке «Клоопа» сообщили, что обращаться в службу поддержки можно на кыргызском и русском языках. В ведомстве добавили, что на сообщения отвечают несколько человек, поэтому ответ от сотрудника можно будет получить в течение 30 минут.