«Подешевеют билеты и время полетов сократится». Жээнбеков подписал закон об «открытом небе»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков одобрил законопроект, открывающий небо над Кыргызстаном иностранным авиакомпаниям. По мнению инициаторов проекта, «открытое небо» позволит снизить стоимость авиабилетов и увеличить количество рейсов.

Жээнбеков подписал поправки в Воздушный кодекс — теперь международные рейсы смогут транзитом пролетать через Кыргызстан. Это означает, что иностранные самолеты смогут приземляться в кыргызских аэропортах, набирать пассажиров или груз и лететь дальше.

По мнению инициаторов законопроекта, политика «Открытого неба» может снизить стоимость авиабилетов до 40 процентов, расширить географию полетов за счет транзита между странами Азии, Европы и Ближнего Востока.

«Для нас в этом очень много пользы. Туристов и инвесторов станет больше, подешевеют билеты и время полетов сократится», — считает депутат Абдывахап Нурбаев.

Теперь правительство должно за полгода разработать все необходимые нормативные акты.

Против введения «открытого неба» выступал гендиректор компании «Эйр Манас» Талгат Нурбаев — по его словам, иностранные авиакомпании могут «убить» местные. Нурбаев настаивал, что государство должно поддерживать местные авиакомпании.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на это отвечал, что местные авиакомпании должны «честно конкурировать» с иностранными и повышать уровень обслуживания.

Все 13 авиакомпаний Кыргызстана находятся в «черном списке» Евросоюза — им запрещено летать над Европой из-за того, что самолеты не отвечают европейским требованиям безопасности.