В Кыргызстане ввели нулевую ставку на ввоз и регистрацию электромобилей. Это кому-то нужно?

С января 2019 года в Кыргызстане не нужно оплачивать сбор за регистрацию и перерегистрацию электромобилей. Но в стране нет никакой инфраструктуры для такого транспорта — специальных зарядных станций не найти ни в больших городах, ни на междугородних дорогах, а специализированных СТО, как и компетентных специалистов, в стране не существует.

В 2018 году президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно встречался с представителями китайского автопрома. С компанией BAIC Group он пытался договориться о совместном производстве электромашин для развития зеленой экономики в Кыргызстане.

Директор госагентства по продвижению инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу рассказывает, что тогда в китайской компании сказали Жээнбекову, что в Кыргызстане для электрокаров есть «ряд барьеров»: нет ни инфраструктуры, ни рынка сбыта.

Поэтому китайцы предложили президенту начать с поставки электроавтобусов в Кыргызстан (а позже может даже начать собирать их здесь). Стороны до сих пор обсуждают эту идею.

Как обстоят дела с инфраструктурой для электрокаров в Кыргызстане?

В Государственной регистрационной службе (ГРС) журналистке «Клоопа» рассказали, что в Кыргызстане зарегистрировано всего 24 электрокара.

По мнению владельца одного из них, Андрея, электромобиль удобен для передвижения по городу. Но для дальних поездок — например, на Иссык-Куль — лучше подойдет обычный автомобиль: для электрокаров в Кыргызстане попросту нет зарядных станций. Поэтому, говорит Андрей, электрокар удобен только как второй автомобиль.

Другие опрошенные водители разделяют это мнение и даже считают, что зарядные станции для электромобилей в Кыргызстане вовсе не нужны. Они заряжают электрокары у себя дома, а для междугородних поездок используют обычные автомобили.

Несмотря на отсутствие нужной инфраструктуры, водитель Борис купил себе две электромашины. Он называет своих коллег-владельцев электрокаров «энтузиастами» и объясняет покупку таких машин заботой об экологии.

«Экологическими проблемами в Кыргызстане озадачен катастрофически маленький процент людей. […] Сейчас положение не спасут ни пошлины, ни регистрации”, — считает он.

Кроме отсутствия зарядных станций и слишком высокой цены, у электрокаров в Кыргызстане есть еще одна проблема, говорит городской планировщик Атай Самыйбек — состояние дорог.

«Если электрокар [сломается], в Кыргызстане вообще нет ни условий, ни специалистов, чтобы их починить», — говорит он.

Он также считает, что возможно кыргызстанцы начнут покупать электрокары тогда, когда водители решат отказаться от дизельного топлива и бензина, цены на которые постепенно растут.

Шумкарбек Адилбек уулу из агентства по продвижению инвестиций видит один из вариантов будущего электромобилей в Кыргызстане в создании специальной муниципальной службы такси. Ее автопарк состоял бы из электромобилей, и сэкономленные на топливе топливе деньги можно было бы использовать для оплаты покупки электрокаров в лизинг или в кредит. Однако сроки их окупаемости могут составить около 10 лет, объясняет Адилбек уулу.

Действительно ли электромобили экологичны?

Экологичность использования электромобилей зависит от источника электроэнергии, которая используется для зарядки аккумулятора. В Кыргызстане электроэнергию вырабатывают в основном гидроэлектростанции — благодаря этому страна использует много «чистого» электричества.

Однако главные проблемы с экологичностью электромобилей связаны с их производством и утилизацией.

От производства электромобилей остается много токсичных отходов. Однако, так как в Кыргызстан завозят электрокары, более существенна для него проблема их утилизации. Литий-ионные батареи, которые стоят в электромобилях — источник токсичных газов. Развитые страны перерабатывают лишь 5% таких батарей, а в Кыргызстане для вас будет проблемой даже утилизация пальчиковой батарейки.

Над текстом работали: Евгения Михайлиди, Айжамал Джаманкулова