«Большой джихад» это война с неверными? Что вы знаете об экстремизме — проверьте себя в тесте «Клоопа» От Айсымбат Токоева - 15 января 2019 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Бывшие бойцы террористической организации «Талибан» сдают оружие в Афганистане в 2012 году. Фото: Joe Painter / WikimediaРадикализм, экстремизм, терроризм, джихад — когда вы смотрите новости, эти понятия смешиваются и зачастую кажутся обычными синонимами. Но какие из них имеют одинаковое значение, а какие — совершенно разное? Давайте узнаем. Facebook VKontakte Odnoklassniki WhatsAppTweeter