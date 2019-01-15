«Большой джихад» это война с неверными? Что вы знаете об экстремизме — проверьте себя в тесте «Клоопа»

От
Айсымбат Токоева
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Бывшие бойцы террористической организации «Талибан» сдают оружие в Афганистане в 2012 году. Фото: Joe Painter / Wikimedia

Радикализм, экстремизм, терроризм, джихад — когда вы смотрите новости, эти понятия смешиваются и зачастую кажутся обычными синонимами. Но какие из них имеют одинаковое значение, а какие — совершенно разное? Давайте узнаем.

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