Председатель Бишкекского горкенеша предложил закрыть компьютерные клубы — чтобы дети больше читали

Глава Бишкекского горкенеша (БГК) Жаныбек Абиров предложил закрыть компьютерные клубы столицы — чтобы туда не ходили дети и школьники.

По мнению Абирова, на компьютерные клубы нужно наложить такой же запрет, как это когда-то сделали с казино.

«[В компьютерных клубах] созданы прекрасные условия для комфортного вхождения в интернет-пространство, интернет-игры. Туда вложены миллионные средства. И оно очень сильно развивается», — сказал Абиров на заседании горкенеша 15 января.

Он считает, что дети и школьники должны «больше читать». Для этого, по мнению Абирова, нужно развивать библиотеки.

«Если мы что-то запрещаем детям, то [взамен] нужно что-то дать, предложение сделать. В наших городских библиотеках нужно создать условия для детей — чтобы они посещали [их]», — сказал глава БГК.

Жаныбек Абиров пытается ограничить работу компьютерных клубов не в первый раз — в 2018 году он предложил не пускать в эти заведения несовершеннолетних.

По словам депутата горкенеша Валентины Лисниченко, работа компьютерных клубов не регулируется законодательством — из-за этого дети и школьники могут ходить туда и в учебное время.

Жаныбек Абиров стал председателем БГК в сентябре 2018 года. Его отец Болотбек Абиров — учредитель компании «Рассвет Компани», которая несколько лет подряд выигрывает тендеры на поставку угля для бишкекской ТЭЦ.

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