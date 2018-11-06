Кыргызстанца осудили за похищение собаки

Идин и Спайс. Фото: Гуля Алмамбетова

Свердловский райсуд Бишкека рассмотрел дело о похищении собаки по кличке Спайс. Пса украли летом 2018 года, а когда милиция нашла похитителя, то пес был уже мертв.

Дело о похищении пса рассматривал Свердловский райсуд Бишкека. Он обязал подсудимого Темирболота Сатыбалдиева выплатить потерпевшим 35 тысяч сомов компенсации, а также запретил ему выезжать за пределы Бишкека в течение трех лет.

Хозяйка собаки Гуля Алмамбетова назвала вынесенное в их пользу решение «возвратом надежды в судебную систему».

«Никого и ничего нельзя красть. Должна быть неминуемость наказания. Я бы хотела обратиться к каждому кыргызстанцу: боритесь за свои права и правду», — сказала она журналисту «Клоопа».

Пропажа Спайса

Пес Спайс породы курцхаар был питомцем семьи Усуповых. Его взяли двухмесячным щенком шесть лет назад — для трехлетнего Идина Юсупова. «Они [Идин и Спайс] все это время росли вместе. Росли вместе — это буквально все», — рассказала мама Идина Гуля Алмамбетова.

Летом 2018 года пес пропал. Няня гуляла с Идином и Спайсом, отвлеклась и не заметила, что собаку украли. После этого Усуповы попытались найти питомца своими силами: объявления о пропажи собаки появились в соцсетях, а на улицах расклеили фотографии Спайса.

Дело приобрело общественный резонанс, а Алмамбетова обратилась в милицию, но там в поисках собаки ей отказали, сказав, что такими делами не занимаются.

Тогда Идин написал письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову и попросил его помощи. Алмамбетова выложила обращение в соцсети. В тот же вечер ей позвонили из администрации президента и обещали помочь.

Собаку нашли слишком поздно

Милиционеры начали активно разыскивать похитителя собаки. Виновника нашли — он заявил, что сам разводит собак, а пса украл, чтобы «позже вернуть» хозяевам. Он отвез Спайса в село около Бишкека, посадил на цепь, но тот погиб спустя несколько дней.

«Азаттык» сообщал, что похититель Спайса неоднократно пытался договориться с семьей Усуповых и предлагал им деньги, чтобы возместить кражу и гибель собаки.

«Нам не нужно ни копейки его денег. Мы даже моральный ущерб заявлять не будем в суде. Он просто должен понести наказание по законам Кыргызстана», — заявила тогда Гуля Алмамбетова.