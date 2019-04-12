Коалиция большинства признала отчет правительства Абылгазиева удовлетворительным

Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте. Фото: Пресс-служба парламента

Парламентская коалиция большинства, в которую входят фракции СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика – Ата Журт», единогласно одобрила отчет правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.

Абылгазиев в своем отчете рассказал, что экономика страны продолжает расти и доходы госбюджета в 2018 году увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

При этом депутаты выступили с критикой работы правительства. Дастан Бекешев от СДПК заявил, что судя по отчету премьера в стране «все хорошо».

«Кто сделает радикальные реформы? Нет их. Вы сейчас представили отчет, доклад прекрасный. Складывается впечатление, что мы не в Кыргызстане живем, а в самой развитой стране», — сказал Бекешев.

С критикой также выступил глава коалиции большинства Иса Омуркулов. Он напомнил кабмину, что президент Сооронбай Жээнбеков объявил 2018 — годом регионом, но правительство недостаточно работает в этом направлении.

Теперь отчет правительства Абылгазиева должны прослушать в комитетах парламента и двух фракциях — «Ата Мекен» и «Онугуу – Прогресс».