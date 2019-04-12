В Бишкеке пройдет TEDxAUCA — это первое подобное мероприятие в Кыргызстане, которое будет и на русском, и английском одновременно, с синхронным переводом.

В этом году TEDx организован Школой предпринимательства и управления бизнесом АУЦА, вместе с которой мы написали этот материал. Kloop.kg — информационный партнер мероприятия.

Дата и время: 13 апреля, 13:00 — 18:00.

Место: отель Hyatt Regency Bishkek (Абдрахманова, 191).

Стоимость: 1000 сомов для широкой публики, 500 сомов для студентов любых ВУЗов и выпускников АУЦА, и 350 сомов — для студентов АУЦА.

Купить билеты можно на месте или заранее, позвонив по номеру: 0702 59 16 42. Все деньги от продажи будут пожертвованы Центру предпринимательства при Школе предпринимательства и бизнеса АУЦА (SEBA).