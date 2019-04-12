В Бишкеке пройдет TEDxAUCA — это первое подобное мероприятие в Кыргызстане, которое будет и на русском, и английском одновременно, с синхронным переводом.
В этом году TEDx организован Школой предпринимательства и управления бизнесом АУЦА, вместе с которой мы написали этот материал. Kloop.kg — информационный партнер мероприятия.
Дата и время: 13 апреля, 13:00 — 18:00.
Место: отель Hyatt Regency Bishkek (Абдрахманова, 191).
Стоимость: 1000 сомов для широкой публики, 500 сомов для студентов любых ВУЗов и выпускников АУЦА, и 350 сомов — для студентов АУЦА.
Купить билеты можно на месте или заранее, позвонив по номеру: 0702 59 16 42. Все деньги от продажи будут пожертвованы Центру предпринимательства при Школе предпринимательства и бизнеса АУЦА (SEBA).
Что такое TEDx?
Название TED — это аббревиатура слов Technology, Entertainment, Design. Проект появился в США в середине 80-ых под лозунгом «Ideas worth spreading» («Идеи, достойные распространения»).
Это ежегодное мероприятие, на котором выступают известные люди с короткими лекциями. TED — это многомиллионная аудитория сайта, тысячи участников по всему миру и очень крутые выступления. Лекции TED вдохновляют мыслить идеями — более широко и глобально. Посмотреть и послушать спикеров можно на официальном ютуб-канале TED’а.
Формат стал настолько популярным, что такие выступления стали проводить по всему миру под названием TEDx.
Кто будет на TEDxAUCA?
В этом году на TEDxAUCA выступают шесть спикеров. Их лекции объединены темой «Сквозь неизведанное»: путешествия, поиски себя, экотуризм и потенциал Кыргызстана.
Айдана Айдарбекова и первый кыргызский спутник
Айдане 19 лет, и она ищет свое призвание в чем-то интересном, креативном и значимом. Эти поиски привели ее в Гонконг, где она год проучилась на факультете инженерии в Китайском университете Гонконга. После этого она вернулась обратно в Бишкек и вступила в кыргызскую космическую программу.
Сейчас Айдана — одна из тех девушек, которые собираются первыми в Кыргызстане построить и запустить спутник.
В своем выступлении я собираюсь рассказать о трудностях, с которыми я столкнулась во время учебы на первом курсе в Гонконге, о том, как вступила в кыргызскую космическую программу, и как моя жизнь начала после этого меняться. Я хочу, чтобы моя речь стала доказательством того, что приложив некоторые усилия, можно добиться желаемого.
Зарифа Адиба и феминизм в Афганистане
Зарифа — студентка из Афганистана, которая учится в Академии нового поколения АУЦА. В 2016 году она стала участницей программы Йельского университета Yale Young Global Scholars.
Зарифа научилась играть на альте и после выступала в качестве дирижера в первом женском оркестре Афганистана под названием Zohra.
Я расскажу о моем опыте социализации в качестве девушки и преодолений препятствий. Моя речь будет доказательством того, что девушки сильны, и наше место проживания, финансовое положение или любая другая причина не могут сломить нас. В целом, речь будет посвящена девушкам и тому, как они живут и борются за свои права в Афганистан
Кубанычбек Жумабай уулу и спасение снежных барсов
Кубанычбек — координатор международного проекта Snow Leopard Trust и директор фонда Snow Leopard Foundation в Кыргызстане. Кубанычбек посвятил всю жизнь охране окружающей среды. После получения степени магистра в Норвежском университете естественных наук, он вернулся в Кыргызстан и сейчас активно работает над сбором данных по снежным барсам, а также способах их защиты.
Я буду говорить о сохранении природы Кыргызстана через создание общинных заповедников, о том, как ремесленники делают сувениры в Ак-Шыйраке, и как это помогает в сохранении снежных барсов. Также поговорю про недавно созданный общинный заповедник Шамшы, где вместо охоты теперь идёт охрана, экообразование и исследования
Банур Абдиева и экотуризм в Кыргызстане
Активистка Банур Абдиева обучалась в Японии продвижению эко-туризма и сейчас использует полученные знания в Кыргызстане.
В своем выступлении Банур рефлексирует на тему путешествий: что происходит во время странствий с людьми? Как новые места могут формировать наши творческие идеи? Такими вопросами задается она и размышляет на тему туристического потенциала Кыргызстана.
Как троллейбусная линия в Крыму сыграла свою роль в формировании мечты? О культурном обмене, который происходит с людьми в ходе их путешествий. О том, как можно выходить из гражданских кризисов, путешествуя. О поисках и находках уникального в сфере туристических услуг, о создании эксклюзивных турпродуктов. Почему необходим такой культурный обмен, даже в пределах небольших географических расстояний?
Асел Дюшенова и важность взаимной поддержки
В поисках себя и своего предназначения Асель посетила многие страны — США, Англию, Молдову, Южную Корею, Японию, Турцию и Азербайджан. Сейчас она популярный инфлюэнсер, который активно общается с аудиторией через свой инстаграм.
Асель расскажет о том, как ей пришла идея создать онлайн сообщество Ipdate Me, где люди с разных уголков мира поддерживают друг друга в тяжелых жизненных ситуациях.
Идея пришла, когда я сама нуждалась в поддержке. Я жила в Японии и после рождения ребёнка, у меня появились некоторые трудности — постоянный стресс и страх с кем-то поделиться своими проблемами. Тогда я не знала к кому обратиться и как справиться с этим. Так и пришла идея создать группу, где люди могли бы вместе поддерживать друг друга, развиваться и узнавать что-то новое
Эрик Абдыкалыков и потенциал кыргызской молодежи
Эрик — предприниматель и кинорежиссер. В прошлом году на 140-летие Бишкека он запустил видеопроект «Бишкек 140», который рассказывает истории знаковых мест столицы.
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Мы поговорим о молодежи — о каждым пятом гражданине Кыргызстана, не до конца понимающем, кто же мы такие. Пофантазируем о «кыргызской мечте», в кавычках и без. Поразмышляем об идеологии страны, которая начинается и заканчивается баннером «Семи заповедей Манаса» в школьном коридоре. Вспомним людей, менявших историю Кыргызстана: в царскую эпоху, советский период и в независимом Кыргызстане. Расскажу об «Илоне Маске» из Токмака и номинантке на Оскар, блиставшей на территории Белого Дома
Больше информации о спикерах и билетах можно узнать на странице мероприятия в фейсбуке.