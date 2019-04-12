Только власти могут устроить провокации на митингах в поддержку Бабанова — СДПК

СДПК назвала «фейком и черным пиаром» распространенные в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что экс-президент и лидер партии Алмазбек Атамбаев собирается устроить беспорядки или «застрелить двух-трех человек» во время митинга сторонников бывшего кандидата на пост президента Омурбека Бабанова.

Социал-демократы предположили, что авторы подобных сообщений боятся возвращения Бабанова в Кыргызстан.

«Судя по тому, как в спешном порядке организовано уголовное преследование по делам, имеющим отношение к объектам собственности Бабанова, как грубо местные власти отказывают его сторонникам в проведении мирных митингов и концертов, в обществе крепнет уверенность в том, что все это делается с подачи Белого дома. Провокационные слухи выгодно распространять не кому-нибудь, а именно Белому дому», — сказано в сообщении партии.

В партии заявили, что несмотря разные точки зрения по политическим вопросам с Бабановым, там всегда с уважением относились к его правам.

«Если кто и заинтересован спровоцировать участников завтрашнего митинга на противоправные действия, то это только сама власть», — заявили в СДПК.

Партия распространила свое заявление на фоне открытого противостояния между лидером СДПК Атамбаевым с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний баллотировался на пост президента от СДПК.

Во время предвыборной гонки Атамбаев, будучи на посту президента, жестко критиковал Бабанова, называя его «шестеркой» казахских властей и при этом поддерживал Жээнбекова. После проигрыша Бабанова на выборах на него возбудили два уголовных дела.

Бабанова назвал эти дела «абсурдным» и «произволом правоохранительных органов» и покинул страну. Но после того, как Атамбаев фактически потерял власть в стране, Бабанов решил вернуться в Кыргызстан.

В недавнем интервью он заявил, что уехал из страны и ушел из политики из-за договоренностей с Атамбаевым и Жээнбековым. Те взамен пообещали прекратить уголовные дела в отношении него и перестать давить на его сторонников.