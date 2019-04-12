Власти Бишкека и Таласа перенесли митинги в поддержку Бабанова с площадей в парк и на стадион

Первомайский суд Бишкека разрешил проводить митинг в поддержку бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова, но по просьбе мэрии перенес его со старой площади в парк имени Горького.

Аким Первомайского района Бишкека Токтосун Султанов объяснил перенос тем, что на старой площади запланированы мероприятия к Всемирному дню здоровья с участием премьер-министра.

«На основании закона о мирных собраниях мы воспользовались правом изменить дату, место или маршрут движения митинга в целях безопасности, потому что на 13 число мы уже разрешили минздраву провести День здоровья на площади. Они подали заявку первыми», — сказал Султанов в интервью «Клоопу».

В Таласе произошла похожая ситуация. Мэрия города также перенесла митинг в поддержку политика с площади на стадион имени Кутманалиева.

Такое решение мэрия Таласа объяснила тем, что на площади 13 апреля организация «АРИС» будет передавать мотоциклы пастбищным комитетам.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебек Бокоев возмутился тем, что власти не считаются с мнением народа и пытаются им помешать.

«Что это за ужас! До этого дня какие только митинги не проходили на площади в Таласе. В первый раз так строят препятствия!» — возмутился депутат.

Возвращение Бабанова

Бабанов планирует вернуться в Кыргызстан 13 апреля. Сторонники политика будут встречать его в аэропорту, а затем по всей стране пройдут митинги в поддержку Бабанова. Организаторы планируют собрать 10 тысяч человек.

Политик покинул страну после проигрыша на выборах в октябре 2017 года. Против него возбудили два уголовных дела. Спецслужбы обвинили политика в подготовке к захвату власти и разжигании межнациональной розни. Сам Бабанов назвал обвинения в свой адрес «абсурдом».

Бабанов объявил об уходе из политики 30 декабря того же года. Он сдал свой депутатский мандат и ушел с поста главы второй по величине партии в стране «Республики — Ата-Журт».

Через полтора года после этих событий политик заявил, что его отъезд из страны и уход из политики произошел из-за договоренностей с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаев Жээнбековым. Последние должны были прекратить уголовные дела в отношении политика и перестать давить на его сторонников.