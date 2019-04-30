Городской суд Алматы изменил наказание для активиста Романа Захарова. Его арестовали на пять суток, но горсуд заменил лишение свободы на штраф в 12 625 тенге ($33).

Захарова арестовали 29 апреля. Его обвинили по статье «Мелкое хулиганство» — якобы он выбросил бытовой мусор, а затем вел себя «вызывающе и отказался устранять свое правонарушение».

Друзья Захарова заявили, что полиция задержала его за баннер, на котором была цитата из Конституции: «Единственным источником государственной власти в Казахстане является народ».

Сам Захаров заявил, что своими действиями хотел выразить поддержку ранее арестованным на 15 суток активистам Асие Тулесовой и Бейбарысу Толымбекову, которых арестовали за баннер с надписью «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор».