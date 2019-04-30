Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по этому делу. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Горсуд Бишкека выпустил заместителя главы Государственной регистрационной службы (ГРС) Руслана Сарыбаева под домашний арест. Его подозревают в коррупции при проведении тендера на закупку загранпаспортов для Кыргызстана.

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности журналистке «Клоопа» сообщили, что суд выпустил Сарыбаева из СИЗО под домашний арест 26 апреля. Однако причину такого решения в спецслужбе не объяснили.

В городском суде Бишкека пообещали дать комментарий о причинах изменения меры пресечения Сарыбаеву только 2 мая.

Сарыбаева задержали 16 апреля и водворили в СИЗО ГКНБ. Спецслужба 19 апреля предъявила ему подозрения в коррупции при проведении тендера на закупку загранпаспортов.

Первомайский суд Бишкека вынес решение, что Сарыбаев и другие фигуранты дела — статс-секретарь ведомства Данияр Бакчиев и директор «Инфокома» Талант Абдуллаев — должны находиться в СИЗО до 15 июня, пока ведется следствие.

Следствие считает, что при организации тендера на закупку биометрических паспортов от ГРС, были «признаки коррупционных проявлений» и «риски заключения заведомо невыгодного контракта».

По версии ГКНБ, Абдуллаев в 2016 году в Лондоне познакомился с представителями компании Garsu Pasaulis, которая и выиграла тендер. По данным ГКНБ между Абдуллаевым и представителями фирмы «были установлены доверительные отношения» по вопросам предстоящих тендеров в Кыргызстане.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. ГРС заявила, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства».

Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».