Кыргызстанец Атабек Абдуллаев вернулся на родину после года задержания в Швеции. Его обвиняли в подготовке и финансировании теракта, но шведский суд признал его невиновным.

Абдуллаев прилетел в Бишкек 30 апреля. Его депортировали из Польши, где он находился в лагере для беженцев после суда в Швеции.

Он сказал «Клоопу», что рад своему возвращению на родину и пока не планирует никуда выезжать.

«Благодарен, что меня выпустили и отвезли на родину. На родной земле лучше. После приезда даже дышать легче. Для жизни человека очень важна свобода», — сказал Абдуллаев.

Он добавил, что беспокоится за свою семью и опасается, что его будут допрашивать кыргызские спецслужбы после возвращения в Ош.

Шведский спецназ (СЭПО) задержал кыргызстанца в апреле 2018 года по подозрению в подготовке теракта. По этому же делу задержали еще пятерых подозреваемых — уроженцев и граждан Узбекистана.

Суд над задержанными прошел 8 марта 2019 года. Тогда районный суд в шведской Солне озвучил приговор в отношении кыргызстанца Атабека Абдуллаева и еще двоих уроженцев Узбекистана — Давида Идриссона и Бахтиёра Умарова.

Суд признал Абдуллаева невиновным в подготовке теракта и финансировании терроризма. Адвокат кыргызстанца Кристофер Старэ назвал приговор «фантастической победой».

Идриссона приговорили к 7 годам лишения свободы, а Умарова — к 6 месяцам.

Единственное, в чем Абдуллаев был признан виновным — это использование фальшивых документов при попытке открыть счет в шведском банке. За это его приговорили к одному месяцу заключения. Но этот срок он уже отсидел, потому что в течение года находился под стражей.

Редакция «Клоопа» изучила текст приговора — в нем сказано о сложности самого дела и недостаточности доказательств со стороны прокуратуры, особенно, в отношении Атабека Абдуллаева.

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