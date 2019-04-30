Митинг в парке имени Горького. Видео: Next TV

Жители Балыкчы и активисты из «Партии зеленых» 30 апреля вышли на митинг в Бишкеке против добычи урана. Первые проводят свою акцию протеста в парке имени Горького, вторые вышли на митинг на площади Ала-Тоо.

«В Мин-Куше и Каджи-Сае люди болеют. Когда мы остановим это? Поэтому я обращаюсь к властям и президенту Сооронбаю Жээнбекову прекратить это», — сказала одна из митингующих в парке Горького.

Жители Балыкчы начали свою акцию протеста еще 29 апреля в своем городе у здании мэрии. Некоторые участники митинга приехали в Бишкек, чтобы продолжить митинг.

Активисты из «Партии зеленых» вышли на акцию протеста на площади Ала-Тоо, хотя ранее горсуд Бишкека запретил им проводить там митинг. В суд обратилась районная администрация, аргументировав необходимость запрета тем, что на площади запланировано другое мероприятие.

«Считаем, что имеем полное право. Как видите, на площади никакого мероприятия нет», — сообщил лидер движения Эркин Булекбаев.

Добыча урана на Иссык-Куле

С конца апреля в Кыргызстане проходят митинги против добычи урана в стране. Несколько митингов прошло в Иссык-Кульской области, где компания «ЮрАзия в Кыргызстане» завершила геологоразведку на месторождении Таш-Булак и собиралась уже добывать там уран.

Активисты провели митинг и в Бишкеке. Онлайн-петиция, запущенная противниками добычи урана, собрала более 29 тысяч подписей.

После митингов власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на разведку уранового месторождения. Однако спустя несколько дней стало известно, что правительство лишь приостановило ее действие.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.