Верю в Аллаха и шведский суд. Криминальная драма кыргызстанца в Стокгольме — его обвиняют в терроризме

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Атабека Абдуллаева также обвиняют в использовании фальшивых документов. В декабре 2017 года Абдуллаев попытался открыть счет в шведском банке, но у него не было необходимых документов. Поэтому он раздобыл поддельный трудовой договор. Абдуллаев приехал в банк вместе с Идриссоном, который должен был выступать в качестве переводчика со шведского. Атабек отдал все необходимые документы сотруднице банка, включая копию паспорта, а она позже позвонила в клининговую компанию, где, согласно договору, был трудоустроен Абдуллаев. В компании сообщили, что он там никогда не работал.

Представители УВД Ошской области сообщили «Клоопу», что в их базах данных нет информации об Атабеке Абдуллаеве — это значит, что он никогда ранее не выступал подозреваемым по делу об экстремизме. Его также нет в международных санкционных списках. В ошской милиции утверждают, что ни СЭПО, ни шведская прокуратура не обращались к ним за дополнительной информацией об Абдуллаеве. На момент публикации статьи «Клоопу» не удалось получить ответ ГКНБ о том, обращались ли к ним власти Швеции.

Шведское издание «Экспрессен» сообщает, что прокурор требует от 8 до 12 лет лишения свободы с последующей депортацией в Узбекистан и Кыргызстан для трех главных подозреваемых в деле. Согласно сообщению газеты, шведская миграционная служба выступила против этого, так как есть основания полагать, что узбекским подозреваемым грозят жестокие пытки и расправа после их возвращения на родину. Кроме этого, такое решение противоречит международной конвенции о пытках.

Защита Давида Идриссона в суде заявила, что подозреваемых осудили еще до суда, потому что СЭПО ранее заявило, что «оно остановило запланированную террористическую атаку». Теперь вопрос лишь в том, решит ли суд, что этому есть доказательство.

Суд по делам Атабека Абдуллаева и пятерых узбекских подозреваемых закончился 15 февраля 2019 года. Оглашение вердикта ожидается в начале марта.