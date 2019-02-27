Бывший финсоветник Максима Бакиева: Благодаря мне в Кыргызстан вернулись $6 млн, вывезенных сверженной властью

В интервью изданию 24.kg Гуревич заявил, что возвращение властями США $6 млн Кыргызстану — это «логическое завершение его работы». Эти деньги из страны выводили в 2012-13 годах с помощью оффшорной компании в Гонконге, которая неофициально принадлежала Бакиевым.

«Когда часть средств вернулась в Кыргызстан, никто не хочет обозначать роль, которую сыграло мое участие в операции. И понятно, что сейчас от меня всячески пытаются откреститься и не хотят работать со мной», — сказал Гуревич.

По его словам, процесс возвращения денег в Кыргызстан начался еще в 2014 году. Тогда Гуревич рассказал представителям департамента юстиции США о $5,5 млн, выведенных Бакиевыми из Кыргызстана. После этого департамент юстиции США начал сотрудничать с Генеральной прокуратурой Кыргызстана.

«В 2015 году ко мне приезжали представители Генеральной прокуратуры Кыргызстана и властей США […] К сожалению, из-за огромной некомпетенции юристов, которые представляли интересы Кыргызстана, а также каких-то политических течений, которые мне не совсем понятны, дальнейший процесс был заторможен», — сказал Гуревич.

Он добавил, что позже вновь связался с представителями департамента юстиции, а также с юристами фирмы “Akin Gump”, которые представляют интересы Кыргызстана в США. Гуревич вновь обратил их внимание на эти деньги, которые принадлежат Кыргызстану.

Гуревич добавил, что согласится на дальнейшее сотрудничество с Кыргызстаном о деньгах, выведенных Бакиевыми, если кыргызские власти «честно и публично» расскажут о его роли в возвращении этой суммы.

«Сценарий, где я иду навстречу и предлагаю сотрудничество, а в результате это скрывается и меня, наоборот, выставляют постоянно злодеем и преступником, мне уже неинтересен», — добавил он.

США вернули деньги Кыргызстану

25 февраля в Бишкеке министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева и зампомощника госсекретаря США Элис Уэллс подписали договор о возвращении в Кыргызстан $4,6 млн, которые вывел бывший президент Курманбек Бакиев и его окружение. Всего США должны вернуть $6 млн.

«Мы возвращаем эти деньги. Этот факт связан с тем, что сегодня в Кыргызстане идет усиленная антикоррупционная политика под руководством президента Сооронбая Жээнбекова», — объяснила Уэллс.

Кыргызские власти направят первые 4,6 млн на развитие регионов, покупку медикаментов и обеспечение сел чистой водой.

Кто такой Гуревич

Евгений Гуревич был международным бизнес-консультантом в Нью-Йорке, а в 2008 году основал кыргызский инвестиционный банк вместе с сыном Курманбека Бакиева Максимом. Также он был главным финансовым советником президентской семьи.

После апрельской революции 2010 года Гуревича и Бакиевых осудили за хищение госбюджета. Максим Бакиев разрешил Гуревичу улететь в Белоруссию на его частном самолете.

Позже Гуревич уехал в США, где его задержали и осудили за мошенничество. Пять лет он провел в тюрьме в штате Алабама.

Как семья Бакиевых выводила деньги из Кыргызстана

В августе 2018 года Гуревич рассказал, что за время президентства Курманбек Бакиев и его окружение вывели из Кыргызстана 200-300 млн долларов. По словам Гуревича, он может подтвердить это документально.

В интервью «Азаттыку» Гуревич заявил, что «чувствует вину» перед народом Кыргызстана. Он также добавил, что Максим Бакиев «спас ему жизнь», а в ответ Гуревич помог ему избежать тюремного заключения в США.

Максим Бакиев — сын свергнутого в апреле 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Самого Курманбека Бакиева Верховный суд Кыргызстана приговорил к 30 годам лишения свободы за события 7 апреля 2010 года.