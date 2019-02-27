Обеспечение сел питьевой водой

Президент заявил, что половина страны не имеет доступа к чистой воде и пообещал, что в течение пяти лет эта проблема будет решена при поддержке международных доноров.

«Мы получаем средства от международных организаций, но их надо правильно использовать. До 2000 года поступали миллиарды, но все эти средства были использованы не по назначению», — заявил Жээнбеков.

По его словам, международные доноры перестали доверять местным властям из регионов, и теперь им необходимо строже следить за распределением средств по проекту «Таза Суу».

«Нам надо понять, что денежные средства, кто бы их ни привлек от доноров — это деньги народа. Их дали на решение проблем народа Кыргызстана. Поэтому проект должен выполняться качественно, так, чтобы не улицу, а каждый дом обеспечить питьевой водой», — заявил президент.

Согласно отчету омбудсмена, опубликованном в январе 2018 года, в Кыргызстане доступа к центральной водопроводной системе не имеют более 1200 сел. В 267 селах водопровод построили до 1960-х годов, а в 396 селах страны водопровода нет вообще.

C 2000 года в Кыргызстане работал проект «Таза Суу». Его целью стало обеспечение сел питьевой водой. Деньги на реализацию проекта выделили Азиатский Банк Развития и Всемирный Банк — общая сумма составила 90 млн долларов.

Однако финансирование проекта прекратилось из-за коррупционных скандалов. Генпрокуратура Кыргызстана возбудила 26 уголовных дел из-за нецелевого использования средств — 19 из них направили в суд. Сумма ущерба по уголовным делам составила 6,3 млн сомов.

Министры не ездят в регионы

По словам президента, некоторые министры плохо разбираются в проблемах регионов, но конкретных фамилий Жээнбеков не назвал. Он добавил, что некоторые ведомства не имеют четкой политики по развитию регионов.

«У [министров] нет практики по обсуждению дел на местах. Мне часто в региональных поездках поступают жалобы, которые можно решать на уровне местных управлений», — сказал он.

По мнению Жээнбекова, для решения этой проблемы стоит расширять полномочия акимов и местных властей, а также поручил им искать поддержку у городов-побратимов.

IT-решения в регионах

Жээнбеков сказал, что 189 услуг переведут в электронный формат с помощью системы «Түндүк».

«Таким образом, прекратится практика, когда население было вынуждено ходить по инстанциям для получения различных справок или других документов […] Будет ликвидирован человеческий фактор при оказании услуг», — заявил президент.

По его словам, это также поможет избавиться от проблем при получении выплаты за рождение ребенка «сүйүнчү», а также других пособий.

Жээнбеков добавил, что к концу 2019 года к интернету планируется подключить 245 школ. Всего в Кыргызстане доступ в сеть имеют 1857 учебных заведений.

«Нужно вести широкомасштабную работу по разъяснению среди широких слоев населения, особенно — в сельской местности, о преимуществах использования новых технологий», — сказал глава государства.

Он добавил, что в 2019 году власти должны ввести электронные способы оплаты услуг в образовательной и медицинской сферах.

В декабре 2014 года Жээнбеков раскритиковал цифровизацию госорганов — по его словам, за последние семь лет на это потратили $50 млн, но ожидаемых результатов это не принесло.

По мнению главы государства, причиной этому стало отсутствии мотивации у госструктур переходить на цифровой формат работы и открывать свои данные для граждан и бизнесов.

Плохая работа банков в регионах

Президент раскритиковал работу отделений банков в регионах страны. По его словам, сейчас далеко не каждый житель регионов имеет доступ к финансовым сервисам.

«Мы должны поддержать малый и средний бизнес. Это задача и местных органов. С развитием малого и среднего предпринимательства откроется путь к более крупному бизнесу. Нашим коммерческим банкам надо улучшить сервис в регионах. Во многих местах они очень плохо работают», — заявил глава государства.

Жээнбеков добавил, что для поддержки малого и среднего бизнеса власти уже ввели двухлетний мораторий на проверку действующих предприятий. По его словам, в прошлом году бизнесмены получили кредитов на 25 млрд сомов, вместо запланированных 20 млрд.

Планы до 2026 года

Помимо этого президент обозначил и другие цели по развитию регионов до 2026 года. Вот главные из них:

• Создать в регионах 240 тысяч новых рабочих мест и построить новые села.

• Освоить больше 65 тысяч гектаров орошаемых земель.

• Каждый год покрывать асфальтом как минимум 3 км дорог в районных центрах.

• Увеличить количество участковых в регионах и расширить штат инспекторов по делам несовершеннолетних на 300 человек.