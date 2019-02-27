Казахстан запретил ввоз кыргызских яблок, хурмы и картофеля на свою территорию — по словам казахских властей, это связано с нарушениями фитосанитарных норм. Рассказываем, какие убытки понесли предприниматели и как отреагировали кыргызские власти.

Кыргызские яблоки, хурма и картофель не могут попасть на казахские рынки с 19 февраля. По словам замдиректора казахской госинспекции Алмабека Марса, эти ограничения связаны с тем, что в кыргызских овощах и фруктах «неоднократно находят вредителей».

Кыргызское правительство отреагировало: 27 февраля в Астану для переговоров вылетела делегация во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым.

Что говорят кыргызские власти?

Министр экономики Олег Панкратов на заседании правительства 21 февраля сказал, что казахские власти предупреждали своих кыргызских коллег о введении запрета еще в январе.

По его словам, Казахстан был обеспокоен тем, что на его территорию попадают кыргызские овощи и фрукты без фитосанитарных сертификатов и документов. Поэтому казахские власти потребовали от Кыргызстана «принять меры» — иначе они введут ограничения.

Панкратов добавил, что требования казахских властей передали премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, который «поручил решить проблему».

«[Как вариант] мы предлагали поставить временные фитосанитарные посты [на границе], чтобы не допускать вывоза продукции [из Кыргызстана] без документов. Несмотря на это, Казахстан ввел временный запрет», — цитирует Панкратова издание 24.kg.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев считает, что проблема в другом. По его словам, Казахстан ввел свои ограничения после того, как Кыргызстан отказался предоставить ему возможность видеонаблюдения за своими водохранилищами.

«Соседи предложили на Орто-Токойском и Кировском водохранилищах [которые обеспечивают поливной водой казахских фермеров] поставить видеокамеры. Они хотят в онлайн-режиме наблюдать за спуском воды из них. Мы не согласились. Они уехали и через два дня ввели запрет на ввоз некоторых продуктов из Кыргызстана», — заявил Мурашев.

Что говорят кыргызские предприниматели и эксперты?

Глава ассоциации кыргызских агробизнесменов «Жер Азыгы» Азиза Юлдашева считает, что Казахстан мог ввести ограничительные меры «в целях защиты своих производителей». Но она не исключает, что под запретами может скрываться и «политический контекст».

«Наши [производители] стараются брать [требуемые для экспорта] документы, потому что без них трудно пройти границу. Если нарушения [норм и требований] и были, то они, наверное, единичны. Они не могут быть массовыми, потому что без документов мало кто рискнет вывозить за рубеж какую-либо продукцию», — сказала Юлдашева.

Исполнительный директор объединения «Аграрная платформа Кыргызстана» Айжан Жакыпбек считает, что во введенных Казахстаном запретах «есть и вина кыргызских властей», так как фитосанитарные и ветеринарные экспертизы Кыргызстана «уступают по качеству казахским».

«И когда Казахстан говорит о том, что [они выявили] более 400 случаев несоответствия [кыргызских товаров требованиям ЕАЭС], то наши [эксперты] не могут проверить это и оспорить», — говорит Жакыпбек.

Как Казахстан запрещал ввоз кыргызских продуктов на свою территорию

Кыргызстан стал членом ЕАЭС в 2015 году: это открыло кыргызским предпринимателям возможность отправлять свои товары в Казахстан, Россию, Беларусь и Армению без уплаты таможенных платежей на некоторые свои товары.

Однако в реальности кыргызкие предприниматели не раз сталкивались с тем, что их товары или продукты не могли пройти через кыргызско-казахскую границу.

Самый резонансный случай произошел в октябре 2017 году — на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями. Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный контроль и досмотр кыргызских товаров на границе, а также вводил ограничения на ввоз — страна объяснила эти меры тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».

Ситуация на кыргызско-казахской граница урегилировалась с приходом Сооронбая Жээнбекова на должность президента. Кыргызские предприниматели, которые столкнулись с ограничениями, жаловались на то, что не получали официальных уведомлений по введению запрета от Казахстана.