В Жогорку Кенеше предлагают принять закон о «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Аналогичный документ парламентарии хотели принять еще в 2012 году, но тогда правозащитники выступили против — они утверждали, что власти будут использовать его для цензуры.

Законопроект выставили на общественное обсуждение 24 февраля. Согласно ему, депутаты хотят обязать ставить знак возрастного ограничения для информации на телевидении, радио и в интернете, которая причиняет вред здоровью или развитию детей.

Запрещенной для детей может оказаться информация, побуждающая к насилию, употреблению наркотиков и занятию проституцией, а также содержащая сексуальные сцены, оправдания нарушения законов или дискредитации семейных ценностей.

К тому же, на трансляцию подобных телепередач на телевидении или радио могут наложить запрет с 6 часов утра до 23 часов вечера.

«В силу отсутствия жизненного опыта, неокрепшей психики, ребенок более других подвержен воздействию через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу, и особенно, через интернет», — говорится в справке-обосновании.

Контент в интернете, запрещенный для детей, должен фильтроваться провайдерами связи с помощью «программно-аппаратных средств». Согласно законопроекту, процедуру фильтрации будет разрабатывать некий «уполномоченный орган».

Юрист «Прецедента» Эдиль Эралиев считает, что в законопроекте много расплывчатых формулировок и механизмы его исполнения не совсем ясны. По его мнению, в случае принятия закона, будет необходимо создание нового ведомства, что станет еще одним бременем для госбюджета.

«Если общественности действительно нужен подобный закон, то его необходимо дорабатывать, так как его сегодняшний текст создаст сложности в правоприменительной практике из-за расплывчатости и неясности отдельных его норм, механизмов его исполнения», — сказал Эралиев.

Текст законопроекта во многом копирует содержание российского закона, принятого в 2010 году — некоторые главы и статьи совпадают слово в слово.

«Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в местах доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей». Кыргызский законопроект «Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей». Российский закон

В 2012 году депутаты уже предлагали принять подобный закон. Тогда против него выступали правозащитники, операторы связи и некоторые крупные сайты, к примеру namba.kg. Противники законопроекта говорили, что, в случае его принятия, власти смогут использовать его как инструмент для цензуры.

Тогда в Интернете начали сбор подписей под петицией против принятия законопроекта. Под ней подписалось более тысячи пользователей.