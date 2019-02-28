Следственный комитет России начал проверку о жестоком обращении с лошадьми после игры в кок-бору в Москве

Следственный комитет России изучит информацию о жестоком обращении с лошадьми, которых использовали для игры в кок-бору. Соревнования прошли на Центральном московском ипподроме.

Надзорный орган сообщил, что поводом для проверки стали сообщения в соцсетях о жестоком обращении с лошадьми, на которых наездники играли в кок-бору.

Сама игра состоялась 24 февраля, ее решили провести в честь Дня защитника отечества. Администрация Центрального московского ипподрома также уведомила посетителей о проведении кок-бору. На сайте и в соцсетях игру назвали «показательным выступлением», но подробно ее суть не изложили.

25 февраля газета «Московский Комсомолец» опубликовала материал о прошедшей игре, в которой очевидцы рассказали о «рваных ртах у всех лошадей», а также о том, что ипподром не подходит для проведения подобных игр.

«На ипподроме они играли на поле для поло. Там стоит маленький заборчик, и когда лошади неслись, то вылетали за этот забор в толпу — их невозможно было остановить», — цитирует очевидцев «Московский комсомолец».

В интервью газете бывший президент федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбек Саматов заявил, что жестокого обращения с животными не было.

«Травмы бывают в любом виде спорта, и у людей, и у животных. В скачках, и в конкуре лошади получают те или иные травмы. А в марафоне, в длинных кроссах? Человек падает и ломает ногу, и это случается часто», — сказал он.

Центральный московский ипподром 26 февраля опубликовал заявление, в котором говорится, что организатором игры была федерация кок-бору Кыргызстана.

«Одним из условий проведения мероприятия являлся запрет на использование в сборке лошадей приспособлений и удил, травмирующих лошадей», — также говорится в сообщении.

Кок-бору — конная игра, в которой всадники должны завладеть тушкой козла и удержать ее, а затем забросить тушку в ворота команды соперника. С 2016 года игроки используют муляж тушки. В декабре 2017 года игру внесли в список нематериального культурного наследия человечества.

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