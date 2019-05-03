Министерство труда и соцразвития сообщило, что в Кыргызстане осталось 356 ветеранов Великой отечественной войны. Президент Сооронбай Жээнбеков распорядился выплатить каждому ветерану по 20 тысяч сомов.

9 мая Кыргызстан отмечает День Победы — праздник окончания Великой Отечественной войны и победы Советского Союза над нацистской Германией.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкая армия атаковала границы Советского Союза. С советской стороны за четыре года войны погибли минимум 27 млн человек.



Война закончилась капитуляцией Германии вечером 8 мая (по центральноевропейскому времени), хотя формально Советский Союз находился в состоянии войны с этой страной до 1955 года.

По сути, Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945-го.

В войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них почти 100 тысяч погибли. Во время войны больше 150 тысяч кыргызстанцев наградили орденами и медалями, среди них 72 Героя Советского Союза.