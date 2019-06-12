Пользовательница фейсбука Рахат Махмедова опубликовала 12 июня фото, на котором изображено, как работники прикрывают баннером здание с облупившейся краской. Здание находится на одной из центральной улиц Бишкека — Киевской напротив «Бишкекпарка».

Это происходит на фоне подготовки города к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Например, в аэропорту «Манас» сделали ремонт и обновили мебель, а на центральных улицах города установили железные инсталляции в виде деревьев, на ветки которых вешаются цветочные горшки.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 13-16 июня. В нем будут участвовать главы 12 стран — на площадке саммита президенты будут обсуждать международное сотрудничество и проблемы в регионе стран-участниц.