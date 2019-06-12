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Центр города, прикрываем результат не работы правительства клеенкой, прям как я в детстве перед приходом мамы, когда прикрывала одеялом все, что не успела убрать..

Publicerat av Rahat Mahmedova Tisdag 11 juni 2019

Пользовательница фейсбука Рахат Махмедова опубликовала 12 июня фото, на котором изображено, как работники прикрывают баннером здание с облупившейся краской. Здание находится на одной из центральной улиц Бишкека — Киевской напротив «Бишкекпарка».

Это происходит на фоне подготовки города к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Например, в аэропорту «Манас» сделали ремонт и обновили мебель, а на центральных улицах города установили железные инсталляции в виде деревьев, на ветки которых вешаются цветочные горшки.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 13-16 июня. В нем будут участвовать главы 12 стран — на площадке саммита президенты будут обсуждать международное сотрудничество и проблемы в регионе стран-участниц.

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