«Атамбаев сказал, что зарплата сотрудников погранслужбы была 2 тысячи [сомов], когда он пришел к власти. Я обратился в погранслужбу и узнал, что в 2010 году офицеры получали 12 тысяч сомов, а сейчас 18 тысяч […] [У Атамбаева] лживая информация», — заявил Исаев.

Депутат также назвал «враньем» слова экс-президента о том, что ему не докладывали о коррупции в таможенной службе. Атамбаев заявил на митинге, что «не знал» о том, сколько воруется из таможни.

«Если ему информация не доходила, то пусть винит своего человека [Абдиля] Сегизбаева», — сказал Исаев.

Абдиль Сегизбаев — один из сторонников Атамбаева и бывший глава Госкомитета нацбезопасности. Он покинул свой пост вскоре после того, как между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начался конфликт.

Исаев также заявил, что утверждения Атамбаева о том, что президент Сооронбай Жээнбеков и бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов «покрывали» экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова тоже являются неправдой.

«За полчаса Атамбаев столько соврал. Но я присоединяюсь к одним его словам. Кыргызстан не колхоз, а кыргызский народ — не бараны, чтобы верить каждому слову Атамбаева», — заявил Исаев.

Он также призвал финполицию проверить экс-президента на факты незаконного обогащения.

Иса Омуркулов: Если бы Атамбаев сидел тихо, то никто бы к нему не придирался