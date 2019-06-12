Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 12 июня отреагировали на слова экс-президента Алмазбека Атамбаева, который во время своего последнего публичного выступления назвал парламент «сопливым». «Клооп» собрал главные заявления.
Дастан Джумабеков: Благодаря Матраимовым Атамбаев получил 100 тысяч голосов на президентских выборах
Спикер парламента Дастан Джумабеков заявил, что именно благодаря Матраимовым экс-президент Алмазбек Атамбаев получил на президентских выборах 100 тысяч голосов избирателей.
«Вы же благодаря народу Кара-Суу [оттуда родом семья Матраимовых], благодаря Матраимовым получили же для своей партии 40-50, 100 тысяч голосов, на свои президентские выборы получили же голоса! Почему про это вы не говорите, Алмазбек Шаршенович?» — заявил Джумабеков.
Он добавил, что семья Матраимовых «служит народу Кыргызстана», поэтому на их тои ходят чиновники.
В мае депутаты и сам Джумабеков оказались в центре общественного обсуждения, после того, как их засняли на спортивном мероприятии, организованном Матраимовыми.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно намекал, что семья Матраимовых финансировала предвыборную кампанию президента Сооронбая Жээнбекова.
Канатбек Исаев: Атамбаев стоит за делом Батукаева
Депутат заявил, что за освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году стоит экс-президент.
«Атамбаев меня вызвал, и у нас был большой разговор. У нас был раздор. Тогда у меня все сомнения исчезли. Мне стало известно, что за этим делом стоял Атамбаев […] Такое дело может повернуть только президент», — заявил Исаев.
Он также обвинил Атамбаева во лжи «через каждое слово», когда тот выступал на митинге 8 июня в Бишкеке.
«Атамбаев сказал, что зарплата сотрудников погранслужбы была 2 тысячи [сомов], когда он пришел к власти. Я обратился в погранслужбу и узнал, что в 2010 году офицеры получали 12 тысяч сомов, а сейчас 18 тысяч […] [У Атамбаева] лживая информация», — заявил Исаев.
Депутат также назвал «враньем» слова экс-президента о том, что ему не докладывали о коррупции в таможенной службе. Атамбаев заявил на митинге, что «не знал» о том, сколько воруется из таможни.
«Если ему информация не доходила, то пусть винит своего человека [Абдиля] Сегизбаева», — сказал Исаев.
Абдиль Сегизбаев — один из сторонников Атамбаева и бывший глава Госкомитета нацбезопасности. Он покинул свой пост вскоре после того, как между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начался конфликт.
Исаев также заявил, что утверждения Атамбаева о том, что президент Сооронбай Жээнбеков и бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов «покрывали» экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова тоже являются неправдой.
«За полчаса Атамбаев столько соврал. Но я присоединяюсь к одним его словам. Кыргызстан не колхоз, а кыргызский народ — не бараны, чтобы верить каждому слову Атамбаева», — заявил Исаев.
Он также призвал финполицию проверить экс-президента на факты незаконного обогащения.
Иса Омуркулов: Если бы Атамбаев сидел тихо, то никто бы к нему не придирался
Депутат Иса Омуркулов заявил, что Атамбаев сам виноват в сложившейся ситуации, потому что он «сидя пинает» остальных.
«[Атамбаеву] спокойно не сидится […] Если бы он сидел тихо, то никто бы к нему не придирался. Участь тех, кто сейчас сидит за решеткой, на совести Атамбаева. Он устраивает митинги, оправдывается перед их родственниками, показывает себя ангелом, спустившимся с небес», — заявил Омуркулов.
Он также призвал не разделять народ и жить мирно.
Иса Омуркулов — бывший сторонник Алмазбека Атамбаева, который выразил поддержку Сооронбаю Жээнбекову вскоре после того, как между двумя политиками начался конфликт.
Его исключили из рядов социал-демократов, после того, как лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов заявил, что Омуркулов поддерживает движение.
В СДПК его действия посчитали «противоречащими уставу и идеям партии», однако несмотря на исключение из партии, Омуркулов остался в числе депутатов в парламентской фракции.
Депутат Ирина Карамушкина: Из-за трусости и подлости в Кыргызстане никогда ничего не изменится к лучшему
Одна из самых активных сторонниц экс-президента в парламенте Ирина Карамушкина заявила, что ее коллеги по парламенту клонят к тому, чтобы привлечь Атамбаева к уголовной ответственности.
«Посадите вы Атамбаева, ну что-то изменится в стране? Начиная с предательства, трусости и подлости, никогда ничего не изменится к лучшему в стране. И вы поддерживаете такую власть», — заявила Карамушкина.
По ее словам, сторонника Атамбаева Икрамжана Илмиянова арестовали, потому что он свидетель того, как президент Сооронбай Жээнбеков подкупил Центризбирком «отдав избирательной комиссии 30 млн долларов».
«Вы все молчите, когда 700 млн долларов выводят из страны. Потому что выгодно молчать», — сказала Карамушкина.
Карамушкина имеет в виду расследование журналистов издания «Азаттык», которые утверждали, что к выводу этих средств может быть причастна семья Матраимовых.