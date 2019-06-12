Об этом заявил парламентарий Канатбек Исаев.

«Уже есть 40 голосов. Я решил официально об этом заявить вам [спикеру Джумабекову] для стенограммы. Я передам вам решение, чтобы вы направили в соответствующий комитет», — цитирует Исаева Kaktus.Media.

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков не ответил на это заявление и объявил перерыв.

Депутат Исхак Масалиев заявил информагентству 24.kg, что парламентарии создали комиссию для лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Он добавил, что решение комиссии должны подписать две трети депутатов парламента — 60 человек, а затем его направят в Генеральную прокуратуру.

«Генеральный прокурор направит представление в Жогорку Кенеш о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности», — заявил Масалиев.

Ранее депутаты раскритиковали Атамбаева за его слова о «сопливом парламенте» и заявили, что он соврал во время своего последнего публичного на митинге в защиту своих сторонников 8 июня.

Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что «народ не даст арестовать экс-президента».

«[Атамбаев] единственный политик, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся. Но если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки», — написала Жолдубаева.

16 мая президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о механизме лишения неприкосновенности экс-президентов. Документ вводит новую процедуру, по которой бывшего главу государства могут лишить защиты перед правосудием, и соответственно привлечь к ответственности — но только за те дела, которые он совершал в бытность президентом.

Закон также запрещает бывшим президентам заниматься политической деятельностью, например, быть членом партии или её возглавлять — за это его могут лишить пожизненного обеспечения, которое гарантировано всем экс-президентам.

В Кыргызстане только два человека со статусом экс-президента — это Роза Отунбаева, возглавившая Кыргызстан сразу после апрельской революции 2010 года, и Алмазбек Атамбаев, избранный в 2011 году сроком на шесть лет.