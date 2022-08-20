Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык»

После введения внешнего управления на Кумторе власти заявляли, что все золото с месторождения остается в Кыргызстане. Как следствие, экспорт драгметалла в 2021 году резко упал. Но по уточненным данным Нацстаткома, все оказалось ровно наоборот.

Кыргызская Республика, как оказалось, в прошлом году продала за рубеж рекордный объем золота. Но страна или страны, в которые экспортировано более 70% кыргызстанского золота, неизвестны. Эта информация – тайна.

НЕ 5, А 25

По предварительным данным Нацстаткома, которые были опубликованы в феврале, в 2021 году экспорт золота составил всего 5,6 тонн на сумму 308 млн долларов. В прежние годы Кыргызстан стабильно продавал за рубеж 15-18 тонн драгметалла, зарабатывая на этом около 1 млрд долларов.

Трехкратное падение экспорта золота никого не смутило. Объяснение было простым. В мае 2021 года кабмин назначил своего управляющего на Кумторе, вытеснив канадскую компанию Centerra Gold, и заявил, что отныне вся продукция с месторождения остается на территории Кыргызстана.

Кумтор – единственный рудник, который может производить золото в подобных масштабах. «Таких объемов больше нет. Другие рудники могут производить по несколько сот килограмм. На Джеруе (второе крупнейшее по запасам золота месторождение – ред.) еще серьезное освоение не началось», – поясняет экономист Денис Бердаков.

Но в июле Нацстатком опубликовал уточненные данные по внешней торговле за 2021 год. Выяснилось, что экспорт золота не только не упал, а показал рекордный результат, достигнув объема 24,8 тонн. Статистический комитет на запрос «Азаттыка» подтвердил достоверность цифр, добавив, что окончательными являются уточненные данные.

«Предварительные отчеты – это оперативная информация. В течение определенного времени эта информация может видоизменяться. Могут быть разные ситуации. Например, компания сделала экспорт, но этот экспорт не прошел и обратно вернулся. Значит, мы должны эти суммы откорректировать согласно поданным документам, если респондент где-то ошибся», – пояснили в отделе статистики внешней торговли Нацстаткома.

КУДА – СЕКРЕТ

Обновленные данные показали, что 4 тонны золота были экспортированы в Великобританию, 1 тонна – в Швейцарию, мелкими партиями продукцию поставляли также в Россию, Китай, Италию и Турцию.

Но основная часть, 19,2 тонны на сумму 1,1 млрд долларов, экспортирована в «неопределенную страну». Власти засекретили, кому Кыргызстан продал рекордный объем золота, который составил 40% от всего экспорта страны.

«Это право респондента – требовать определенную конфиденциальность в отношении своих данных. Согласно поданным отчетам, респондент сам закрыл информацию, Нацстатком не вправе требовать от него открыть конфиденциальную информацию», – сообщили «Азаттыку» в пресс-службе Нацстаткома, добавив, что закон не позволяет называть и самих респондентов.

Получить объяснение, почему информация о покупателях кумторовского золота является тайной, оказалось невозможным. В «Кумтор Голд Компани» на обращение «Азаттыка» сообщили, что компания не имеет никакого отношения к экспорту готовой продукции.

«Мы золото вырабатываем и отдаем «Кыргызалтыну», который далее им распоряжается. Это они должны ответить, а не мы. Мы же экспортом не занимаемся, мы только производим золото и все. А экспортом занимается «Кыргызалтын». Золото идет в кара-балтинский аффинаж и далее на экспорт. Этот вопрос регулирует «Кыргызалтын»», – сказала пресс-секретарь «Кумтора» Назира Ахмедова.

В «Кыргызалтыне» заявили, что компания уже больше года не занимается экспортом продукции Кумтора.

«До мая 2021 года мы экспортировали золото Кумтора. Но после введения внешнего управления мы им не занимаемся. Это вопрос к Национальному банку», – перенаправили в пресс-службе госпредприятия.

В Нацбанке решили ограничиться обобщенным ответом.

«Национальный банк проводит операции с драгоценными металлами, включая операции по покупке и продаже золота, а также ввоз в страну и вывоз из страны драгоценных металлов. В рамках политики пополнения объема золотовалютных резервов Национальный банк на регулярной основе осуществляет покупку золота, предложенного местными производителями. Данные операции производятся только в рамках заключенных генеральных соглашений о купле-продаже золота между предприятиями-производителями золота и Национальным банком», – уклонились от прямого ответа в регуляторе.

В кабинете министров вновь заявили, что продукция Кумтора остается на территории страны.

«Золото, произведенное на руднике Кумтор после введения внешнего управления в 2021 году, за рубеж не вывозится и остается на территории страны», – коротко ответили на запрос «Азаттыка».

«Что значит «неопределенная страна»? Мы должны знать, кому продается наше золото. А мы не знаем, куда продали 19 тонн золота! Деньги поступают, но они скрывают, сколько и откуда. Информация должна быть открытой. С сентября (после возвращения депутатов из каникул – ред.) мы начнем поднимать этот вопрос», – возмущается в беседе с «Азаттыком» депутат парламента Исхак Масалиев.

ПРОДАВАЛИ ИЛИ НЕТ?

18 января кабмин распространил сообщение об утверждении отчета ЗАО «Кумтор Голд Компани» за 2021 год. В нем говорилось, что в прошлом году на месторождении Кумтор произведено 14 тысяч 561 кг золота, а общая выручка от реализации золота составила 856 млн долларов. Из них за период внешнего управления – 621 млн долларов. Позже страница была удалена.

«Наличие выручки означает, что золото продавалось», – комментирует «Азаттыку» экономист Эркин Абдразаков.

Спустя десять дней кабмин опубликовал другое сообщение, в котором указал, что все золото, производимое на Кумторе, «остается на территории и в собственности республики». По ссылке эта публикация сейчас тоже недоступна.

8 апреля председатель кабмина Акылбек Жапаров в интервью «Азаттыку» подтвердил, что продукция Кумтора остается в Кыргызстане, но деталей раскрывать не стал.

«Мы обо всем открыто расскажем после завершения юридических процедур. Золото по сей день находится на территории Кыргызстана. Мы в меру своих возможностей покупаем золото», – еще больше запутал он ситуацию.

Юридические процедуры – полный переход месторождения Кумтор под управление Кыргызстана – завершились. Но информации о судьбе золота с крупнейшего кыргызстанского рудника в открытом доступе нет до сих пор.

Вероятным покупателем кумторовского золота некоторые эксперты называли Национальный банк, который мог бы таким образом наращивать золотые резервы страны. Но в регуляторе тогда опровергли информацию.

Тем временем, в конце апреля в интервью государственному информагентству «Кабар» президент Садыр Жапаров подтвердил, что Кыргызстан экспортирует продукцию Кумтора. «Национальный банк продает золото на мировой бирже. Это все зафиксировано в архивах – в какой день и по какой цене продали», – сказал он тогда.

Экономист Денис Бердаков называет очевидным экспорт кумторовского золота. Прибыль от месторождения, по его словам, позволила сильно увеличить доходы страны и повысить зарплаты бюджетникам.

«Если раньше мы получали от Кумтора в среднем по 15 млрд сомов [налогов], сейчас речь идет минимум о 50-60 млрд сомах. Продукцию могли экспортировать в несколько стран, которые покупают золото в промышленных масштабах – это Индия, Китай или Турция», – предположил эксперт.

Руководство страны не скрывает, что возлагает большие надежды на Кумтор, доходы с которого должны заметно вырасти после «развода» с канадской компанией Centerra Gold Inc.

«Если мы до этого получали лишь символические дивиденды, а точнее 85 млн долларов за 20 лет, то за 7 месяцев 2021 года чистая прибыль составила 323 млн долларов. В этом году планируем получить прибыль до 500 млн долларов. Если опираться на подсчеты специалистов, то в ближайшие 10 лет мы планируем получить с «Кумтора» приблизительно 5 млрд долларов прибыли, то есть добыть от 160 до 200 тонн золота. Это огромная польза и поддержка для бюджета», – заявлял глава государства.

КУМТОР – НАШ

Кумтор – крупнейшее в Кыргызстане месторождение, где ежегодно добывается 14-17 тонн золота. Разработкой рудника через свою дочернюю компанию «Кумтор Голд Компани» занималась Centerra Gold Inc., 26% доли которой принадлежало КР.

В мае 2021 года правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на месторождении, что стало причиной противостояния с канадской компанией. Последняя подала несколько исков против правительства КР в международные суды, запретив «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra.

4 апреля 2022 года кабинет министров КР и Centerra Gold Inc. подписали соглашение, по условиям которого Кыргызстан становится единственным владельцем рудника, а взамен канадской компании переходят 26% доли КР. Стороны при этом отказались от всех взаимных претензий и судебных исков.

29 июля Кыргызстан объявил об окончательном завершении процесса передачи «Кумтора» после того, как в посольстве Кыргызстана в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения от канадской компании Centerra Gold Inc. в собственность правительства.

Автор материала: Ырысбек Улукбек уулу.