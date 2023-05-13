Депутат Дастан Бекешев совершил восхождение до базового лагеря Эвереста. Об этом он сообщил у себя в Twitter 11 мая.



«Я достиг своей цели […] Я стою на леднике. Трогаю его, кстати, впервые в жизни. Зачем я это сделал? Прилетел и дошел сюда? Было две цели. Первая — мотивировать людей с инвалидностью, чтобы они тоже достигали своих целей. Необязательно идти на Эверест. У каждого могут быть свои цели. Вторая — чтобы и другие люди также ставили перед собой всегда цели», — сказал Бекешев.

Бекешев отправился в Непал 2 мая. По его словам, он поднялся в базовый лагерь Эвереста вместе с командой альпинистов из Кыргызстана.

Цель достигнута. Я дошёл до Базового лагеря Эвереста. pic.twitter.com/6PyYDJ14W7 — Дастан Бекешев (@bekeshev) May 11, 2023

Есть два базовых лагеря Эвереста — Северный и Южный. Северный находится на территории Тибета на высоте 5150 метров над уровнем моря, а Южный расположен на территории Непала на высоте 5364 метров.

Попасть в Южный лагерь можно только пешком или на яках, а в Северный имеет доступ автотранспорт.