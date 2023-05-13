Президент Садыр Жапаров сменил мэра Токмока. Вместо Урмата Самаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по делу о коррупции, назначен Максат Нусувалиев. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе главы государства.



Нусувалиеву 38 лет. Он проработал в мэрии Бишкека и Минтруда. В ноябре 2020 года он стал акимом Первомайского района столицы. Через год стал начальником управления городского транспорта мэрии города Бишкек и в 2022-м стал директором этого управления.



Урмата Самаева задержали 17 апреля. По данным ГКНБ, он был причастен к организации «устойчивой коррупционной схемы» в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук».



29 апреля Октябрьский райсуд Бишкека отпустил Самаева под домашний арест. СМИ тогда сообщали, что он подписал соглашение со следствием о признании вины и оплатил 25 млн сомов ущерба в бюджет.