В Госкомитете нацбезопасности опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства 12 мая провели на заводе компании «Абдыш-Ата» обыск и изъяли документацию.



Ранее в нескольких СМИ появились сообщения об обысках на заводе. В спецслужбе же такие сообщения назвали «абсолютным фейком».



«ГКНБ вновь призывает СМИ ответственнее подходить к подаче информации и напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации», — обратились в Госкомитете.



В то же время самой компании «Абдыш-Ата» сообщили, что 12 мая была внеплановая проверка со стороны Госналоговой службы.

«Проводится внеплановая налоговая проверка. У нас подакцизный товар, в этом нет ничего необычного», — сказал изданию Kaktus.media гендиректор «Абдыш-Ата» Азат Сакебаев.

В Налоговой же изданию 24.kg сообщили, что проводят контрольные мероприятия «Абдыш-Ата» и его основных дистрибьютеров. В ведомстве говорят, что был зафиксирован факт неправомерных действий по изготовлению и реализации пива.

В Госналоговой пообещали дать подробную информацию по итогам проверок.

ОсОО «Абдыш-Ата» была создана в 2000 году на базе Кантского сахарного завода. Сейчас компания является крупным производителем алкогольных и безалкогольных напитков в Кыргызстане. Среди продукции компании пивные бренды «Наше Шахтерское», «Живое», Red Sun и энергетический напиток Nitro.

Также «Абдыш-Ата» владеет одноименным футбольным клубом, который базируется в городе Кант.