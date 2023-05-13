Сотрудники ГКНБ задержали владельца аккаунта «Куба Буба» в Фейсбуке Кубанычбека Асанова. Как сообщили в спецслужбе, его подозревают в разжигании межнациональной розни.



По данным Госкомитета, задержанный является активным сторонником депутата Адахана Мадумарова.



«Установлено, что Кубанычбек Асанов на систематической основе посредством соцсетей под аккаунтам “Куба Буба” занимался публикацией и распространением материалов, побуждающих граждан к совершению насильственных и противоправных действий. Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях Асанова содержатся признаки межнациональной розни, а также неприязненного отношения по признакам национальной принадлежности», — рассказали в ГКНБ.



В отношении Асанова возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» (статья 330 УК КР). Его водворили в СИЗО ГКНБ.



В заключение в ГКНБ призвали граждан «не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в соцсетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране».