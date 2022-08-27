Сотрудников золотодобывающей компании в Чаткальском районе Джалал-Абадской области задержали при попытке незаконной перевозки золота. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В комитете рассказали, что компания «О.Т.», занимающаяся разработкой золоторудного месторождения в этом районе, нарушила границы лицензионной площади для добычи драгметалла. В последующем компания использовала эту площадь в качестве автостоянки, чем нанесла «экологический и экономический ущерб» государству.

Кроме того, отметили в ГКНБ, руководитель и сотрудники компании пытались перевезти в Бишкек 1,5 кг незаконно добытого золота.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Коррупция».

Генерального директора компании и его сотрудника водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.