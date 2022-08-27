Госкомитет нацбезопасности задержал двух сотрудников ОВД Московского района Чуйской области по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Фото: ГКНБ

По их данным, 17 августа в ГКНБ обратился мужчина. Он заявил, что правоохранители вымогают у него 200 тысяч сомов взамен на прекращение досудебного производства.

В пресс-службе рассказали, что 26 августа милиционеров задержали с поличным при получении 70 тысяч сомов. Их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Издание 24.kg, со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители пытались прекратить уголовное дело по факту изнасилования 15-летней девочки.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

О росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних 31 июля сообщил и министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Он призвал коллег усилить меры по предотвращению домашнего насилия, похищения, изнасилований, издевательств в общественных местах и любых других преступлений, связанных с несовершеннолетними.

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