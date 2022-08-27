Президент Садыр Жапаров заявил, что имеет «полное право» на то, чтобы созвать народный курултай. Об этом он сообщил госизданию «Кабар».

Глава государства объяснил, что решил собрать курултай 25 ноября из-за окончания сбора урожая. В это время, по его словам, «все освободятся».

Жапаров отметил, что делегатов для народного собрания будут выбирать не айылные кенеши, а местные жители.

Президент подчеркнул, что народный курултай не заменит Жогорку Кенеш и будет собираться раз в год, чтобы дать оценку проделанной властями работу и внести предложения.

«Я призвал граждан со всех уголков и сельских управ республики выступить с предложениями о том, какую необходимо проделать работу в их местности. Курултай будет проводиться два дня. Будет открытый микрофон. Пусть говорит каждый желающий делегат. Нам нечего бояться и скрывать от народа», – сказал он.

По мнению Жапарова, если не проводить ежегодно курултай, в котором нужно отчитываться перед народом, то политики будут работать только «в своих интересах».

Садыр Жапаров подписал указ «О созыве народного курултая» 16 августа. Однако, по словам юристки Фатимы Якупбаевой, согласно Конституции, у президента нет на это полномочий. В администрации президента с мнением юристки не согласились.

По информации администрации Жапарова, первый народный курултай созвали на 25 ноября. Его планируют провести за счет Резервного фонда председателя Кабмина и Фонда президента.

Народный курултай прописан в Конституции, но закон о нем еще не принят. 17 мая комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству не принял конституционный законопроект «О народном курултае», который инициировал Жапаров.

Законопроект поддержали четыре депутата парламента: Медербек Алиев, Замирбек Мамасадыков, Дастанбек Джумабеков и Мейкинбек Абдалиев. Всего на заседании было восемь парламентариев.

Однако документ принимается только большинством голосов от присутствующих депутатов.

Против законопроекта высказалась депутатка Гуля Кожокулова. По ее словам, документ не соответствует нормам Конституции. Она также задалась вопросом, если курултай сможет освобождать от должности членов Кабмина, то зачем тогда нужны депутаты.

С критикой проекта закона также высказался депутат Жанар Акаев. Он сказал, что не обязательно созывать курултай, чтобы заслушать обращение президента, так как глава страны может обратиться к народу через интернет и телевидение.

Законопроект «О народном курултае»

О необходимости принятия проекта закона о народном курултае президент говорил не единожды. Первый раз о курултае Жапаров упомянул 10 октября 2020 года, когда его кандидатуру в качестве премьера одобрил парламент.

Тогда Жапаров сказал, что в его видении в новой Конституции «будут президент и система курултая, а премьера не будет».

Затем в интервью международному телеканалу Al Jazeera президент говорил, что курултай будет органом, перед которым президент и парламент будут отчитываться раз в год. Вместе с этим, добавил Жапаров, курултай сможет отправлять чиновников в отставку, если сочтет их работу неудовлетворительной.

В законопроекте о курултае говорится, что в Кыргызстане будут курултаи местных сообществ и народный курултай.

В документе также говорится, что организация и проведение курултая местного сообщества, курултаев представителей местных сообществ айылных аймаков, городов, районов, областей, городов Бишкек и Ош будет проходить за счет средств местных бюджетов. А организационное и другое обеспечение проведения курултая местного сообщества возлагается на органы местного самоуправления и местные госадминистрации.

Народный курултай будет финансироваться из госбюджета, а иное обеспечение проведения курултая будет осуществлять администрация президента.

Кроме того, у народного курултая будет возможность инициировать собственные законопроекты. Сейчас таким правом обладают президент, парламент и Кабинет министров.

Также в проекте закона говорится, что курултай сможет предлагать президенту увольнять отдельных членов Кабмина и других чиновников. Также отмечалось, что решения народного курултая носят консультативный и рекомендательный характер. При этом решение курултая могут реализовать президент, парламент или другие местные органы.