Президент Садыр Жапаров прокомментировал изданию «Кабар» информацию об экспорте 19 тонн золота в «неопределенную страну».

Ранее «Азаттык» писал, что информация о покупателях рекордного объема золота на сумму $1,1 млрд оказалась засекреченной.

По словам президента, процесс продажи золота в другие страны засекречен в интересах безопасности.

«Представьте, что Национальный банк перевозит золото на миллиард долларов, пролетая над несколькими странами, прежде чем доставит его в необходимое государство. Золото может и не долететь до нужной страны, если объявить, сколько тонн, куда и каким рейсом доставляется. Отныне не будет говориться о том, в какие страны продается золото», – сказал он.

Жапаров подчеркнул, что золото доставляется в зарубежные банки, откуда продается по биржевым ценам. Все документы, связанные с продажей драгметалла за рубеж, по его словам, будут храниться в архиве.

Соглашение по Кумтору

29 июля власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану. Тем самым кыргызская сторона, по словам глав Кабмина Акылбека Жапарова, завершила «развод» с канадской компанией Centerra Gold Inc. по проекту «Кумтор».

По соглашению, Кыргызстан отказывается от своих 26% акций в Centerra, совокупная стоимость которых на 4 апреля 2022 года составляла более $777 млн. Также Centerra и Кыргызстан отказываются от взаимных претензий и прекращают все судебные процессы друг против друга.

В ответ Кыргызстан получил $11 млн дивидендов и единовременную выплату от Centerra в размере $50 млн. Также «Кумтор Голд Компани», «дочка» Centerra, которая разрабатывала рудник, полностью перешла Кыргызстану.

Вместе с этим Кыргызстан получил в управление Рекультивационный фонд по руднику Кумтор в $53 млн.

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