Национальный банк на своем официальном сайте подтвердил информацию о том, что в 2021 году Кыргызстан экспортировал 19 тонн золота в «неопределенные страны».

Ранее «Азаттык» писал, что информация о покупателях рекордного объема золота на сумму $1,1 млрд оказалась засекреченной.

Нацбанк пояснил, что провел операции в начале 2021 года по перемещению золота в одну из европейских стран в целях обеспечения ликвидности в иностранной валюте.

«Полученные от реализации золота на внешних рынках валютные средства поступили на счета Нацбанка. Далее эти средства в течение 2021 года направили на проведение интервенций на внутреннем валютном рынке страны (около $735 млн), на осуществление платежей по погашению внешнего долга и других обязательств страны в иностранной валюте (около $200 млн)», – сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что уровень международных резервов на конец 2021 года увеличился на $169,5 млн или на 6,0%, и составил $2 977,6 млн.

В регуляторе отметили, что Кабинет министров и Нацбанк вправе покупать драгметаллы, произведенные в Кыргызстане. По его данным, он перемещает драгметаллы на внешние рынки для дальнейшего размещения и/или реализации – эти операции позволяют Нацбанку пополнять ликвидную часть золотовалютных резервов.

«В международной практике данные об операциях с золотовалютными резервами конфиденциальны. Нацбанк управляет международными резервами, соблюдая вышеуказанный принцип, то есть информация об этих операциях носит ограниченный характер. Однако банк придерживается принципов открытости, достоверности и полноты отражения информации», – сообщили там.

Нацбанк добавил, что сведения об операциях, проведенных им в 2021 году, отражены в опубликованной финансовой отчетности банка, которая подтверждена независимым международным аудитом и представлена Жогорку Кенешу.