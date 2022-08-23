Юриста Канатбека Азиза назначили директором Национального института стратегических исследований при президенте. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Задачами института являются:
- научно-исследовательское и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности президента;
- анализ и оценка стратегических приоритетов в сфере обеспечения безопасности, госуправления, внешней и внутренней политики;
- экспертиза формирования государственной политики Кыргызстана в сфере обеспечения безопасности, госуправления, внешней и внутренней политики.
Ранее Национальный институт стратегических исследований был в ведении Кабмина (правительства) и вел свою деятельность под прямым руководством главы Кабмина (премьер-министра). 15 августа 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Национальный институт перешел в ведение главы государства.
Кто такой Канатбек Азиз?
Канатбек Азиз — юрист и член-корреспондент в Академии наук. Также он был кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах 2020 года, результаты которых отменили. В списке партии он занимал 15-ю строчку.
Партию «Мекеним Кыргызстан» связывали с кланом Матраимовых и экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.
*Райымбек Матраимов — главный фигурант серии расследований «Клооп», OCCRP и «Азаттык» о коррупции на кыргызской таможне и выводе из страны $700 млн. В феврале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал его виновным в коррупции, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил. Сам Матраимов также признался в коррупции и выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов.
«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партию неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях. Победа этих двух партий стала одной из главных причин политического кризиса и смены власти в стране в октябре 2020 года.
Также Канатбек Азиз представлял интересы семьи Матраимовых в суде, когда они подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря 2019 года. Тогда семья Матраимовых обвинила журналистов в оскорблении их чести, достоинства и деловой репутации из-за озвученных фактов в расследовании о коррупции на кыргызской таможне. Они требовали рассекретить имена журналистов расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 млн сомов.
В апреле 2021 года адвокаты Матраимовы отозвали иски и судебные разбирательства по этому поводу прекратились.
До парламентских выборов 2020 года в одном из своих интервью Азиз заявил, что на севере страны семью Матраимовых «демонизируют». Слова юриста сразу раскритиковали и посчитали их как «разжигание межрегиональной вражды».
«Нужно понимать, что семья и сам Райымбек Матраимов настолько демонизированы в Кыргызстане. И у нас, к большому сожалению, большое количество так считающих находится именно на севере. Потому что в регионах таких проблем нет. Зачастую эта масса считает, что он является коррупционером, при этом опуская факты, которые говорят совершенно о другом», — говорил он в интервью.
После критики сам Канатбек Азиз призвал кыргызстанцев остановить «грязь» в социальных сетях из-за его высказываний, и не делиться на регионы.
В 2017 году Азиз и его коллега Таалайкуль Токтакунова заявили на одной из пресс-конференций, что груз на рухнувшем самолете на дачный поселок Дачи-СУ вблизи аэропорта «Манас» мог принадлежать тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его жене. Они также предоставили документы в доказательство.
После этого Атамбаев подал в суд на Азиза и Токтакунову, посчитав, что эти заявления опорочили его честь и достоинство. Суд обязал их выплатить Атамбаеву по 10 млн сомов. После того, как Атамбаев сложил полномочия президента, решение суда отменили.
Также во время президентства Алмазбека Атамбаева, Канатбек Азиз был юристом оппозиционной партии «Ата Мекен» и представлял ее лидера Омурбека Текебаева.