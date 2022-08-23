В апреле 2021 года адвокаты Матраимовы отозвали иски и судебные разбирательства по этому поводу прекратились.

До парламентских выборов 2020 года в одном из своих интервью Азиз заявил, что на севере страны семью Матраимовых «демонизируют». Слова юриста сразу раскритиковали и посчитали их как «разжигание межрегиональной вражды».

«Нужно понимать, что семья и сам Райымбек Матраимов настолько демонизированы в Кыргызстане. И у нас, к большому сожалению, большое количество так считающих находится именно на севере. Потому что в регионах таких проблем нет. Зачастую эта масса считает, что он является коррупционером, при этом опуская факты, которые говорят совершенно о другом», — говорил он в интервью.

После критики сам Канатбек Азиз призвал кыргызстанцев остановить «грязь» в социальных сетях из-за его высказываний, и не делиться на регионы.

В 2017 году Азиз и его коллега Таалайкуль Токтакунова заявили на одной из пресс-конференций, что груз на рухнувшем самолете на дачный поселок Дачи-СУ вблизи аэропорта «Манас» мог принадлежать тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его жене. Они также предоставили документы в доказательство.

После этого Атамбаев подал в суд на Азиза и Токтакунову, посчитав, что эти заявления опорочили его честь и достоинство. Суд обязал их выплатить Атамбаеву по 10 млн сомов. После того, как Атамбаев сложил полномочия президента, решение суда отменили.

Также во время президентства Алмазбека Атамбаева, Канатбек Азиз был юристом оппозиционной партии «Ата Мекен» и представлял ее лидера Омурбека Текебаева.